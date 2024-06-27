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В ЛНР рассказали о попытке ВСУ занять позиции под Белогоровкой
В ЛНР рассказали о попытке ВСУ занять позиции под Белогоровкой - РИА Новости, 27.06.2024
В ЛНР рассказали о попытке ВСУ занять позиции под Белогоровкой
Украинские военнослужащие пытались занять новые позиции под Белогоровкой в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:19
2024-06-27T08:19
2024-06-27T08:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие пытались занять новые позиции под Белогоровкой в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки в районе населенного пункта Белогоровка, была выявлена группа боевиков численностью до взвода, с шевронами 3-й штурмовой бригады ВФУ. Украинские националисты пытались окопаться на новом участке, заняв более выгодное положение", - сообщил Марочко. Марочко уточнил, что артиллеристы ВС РФ при содействии групп БПЛА нанесли артудар по ВСУ, и украинские военнослужащие, понеся потери, вернулись на ранее занимаемые рубежи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР рассказали о попытке ВСУ занять позиции под Белогоровкой
Марочко: ВС РФ ударили по пытавшемуся занять позиции под Белогоровкой взводу ВСУ