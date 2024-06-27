https://ria.ru/20240627/lnr-1955755905.html

В ЛНР рассказали о попытке ВСУ занять позиции под Белогоровкой

В ЛНР рассказали о попытке ВСУ занять позиции под Белогоровкой - РИА Новости, 27.06.2024

В ЛНР рассказали о попытке ВСУ занять позиции под Белогоровкой

Украинские военнослужащие пытались занять новые позиции под Белогоровкой в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:19

2024-06-27T08:19

2024-06-27T08:20

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948548656_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_06b60379620808a9cf4af5e53b0634c5.jpg

ЛУГАНСК, 27 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие пытались занять новые позиции под Белогоровкой в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки в районе населенного пункта Белогоровка, была выявлена группа боевиков численностью до взвода, с шевронами 3-й штурмовой бригады ВФУ. Украинские националисты пытались окопаться на новом участке, заняв более выгодное положение", - сообщил Марочко. Марочко уточнил, что артиллеристы ВС РФ при содействии групп БПЛА нанесли артудар по ВСУ, и украинские военнослужащие, понеся потери, вернулись на ранее занимаемые рубежи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность