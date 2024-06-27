Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР рассказали о попытке ВСУ занять позиции под Белогоровкой - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 27.06.2024 (обновлено: 08:20 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/lnr-1955755905.html
В ЛНР рассказали о попытке ВСУ занять позиции под Белогоровкой
В ЛНР рассказали о попытке ВСУ занять позиции под Белогоровкой - РИА Новости, 27.06.2024
В ЛНР рассказали о попытке ВСУ занять позиции под Белогоровкой
Украинские военнослужащие пытались занять новые позиции под Белогоровкой в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:19
2024-06-27T08:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948548656_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_06b60379620808a9cf4af5e53b0634c5.jpg
ЛУГАНСК, 27 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие пытались занять новые позиции под Белогоровкой в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки в районе населенного пункта Белогоровка, была выявлена группа боевиков численностью до взвода, с шевронами 3-й штурмовой бригады ВФУ. Украинские националисты пытались окопаться на новом участке, заняв более выгодное положение", - сообщил Марочко. Марочко уточнил, что артиллеристы ВС РФ при содействии групп БПЛА нанесли артудар по ВСУ, и украинские военнослужащие, понеся потери, вернулись на ранее занимаемые рубежи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948548656_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_a2a33ff6ab6eea5554b1fa9dd375f85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР рассказали о попытке ВСУ занять позиции под Белогоровкой

Марочко: ВС РФ ударили по пытавшемуся занять позиции под Белогоровкой взводу ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие пытались занять новые позиции под Белогоровкой в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе аэроразведки в районе населенного пункта Белогоровка, была выявлена группа боевиков численностью до взвода, с шевронами 3-й штурмовой бригады ВФУ. Украинские националисты пытались окопаться на новом участке, заняв более выгодное положение", - сообщил Марочко.
Марочко уточнил, что артиллеристы ВС РФ при содействии групп БПЛА нанесли артудар по ВСУ, и украинские военнослужащие, понеся потери, вернулись на ранее занимаемые рубежи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала