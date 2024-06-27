https://ria.ru/20240627/krasnodar-1955887158.html

Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие

Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие - РИА Новости, 27.06.2024

Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие

Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе. Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника.

2024-06-27T16:00

2024-06-27T16:00

2024-06-27T16:39

сомелье-фрилансер

подкаст

роскачество

виноделие

союз виноградарей и виноделов россии

артур саркисян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955897653_0:23:707:421_1920x0_80_0_0_ebb9b7e60661d385bd84dc4d924f6e8c.png

Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе. Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника. audio/mpeg

Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе. Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника. audio/mpeg

Эксперт эпизода - глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, роскачество, виноделие, союз виноградарей и виноделов россии, артур саркисян, аудио