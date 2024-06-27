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Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие - РИА Новости, 27.06.2024
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16:00 27.06.2024 (обновлено: 16:39 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/krasnodar-1955887158.html
Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие - РИА Новости, 27.06.2024
Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе. Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника.
2024-06-27T16:00
2024-06-27T16:39
сомелье-фрилансер
подкаст
роскачество
виноделие
союз виноградарей и виноделов россии
артур саркисян
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Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе. Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника.
audio/mpeg
Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе. Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, роскачество, виноделие, союз виноградарей и виноделов россии, артур саркисян, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Роскачество, Виноделие, Союз виноградарей и виноделов России, Артур Саркисян
Сомелье-фрилансер

Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие

Сомелье-фрилансер
Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Вчера, 16:00
Читать ria.ru в
Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе. Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника.
Эксперт эпизода - глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.

Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Монтаж: Андрей Темнов
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Сомелье-фрилансерПодкастРоскачествоВиноделиеСоюз виноградарей и виноделов РоссииАртур Саркисян
 
 
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