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Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие - РИА Новости, 27.06.2024
Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе. Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника.
2024-06-27T16:00
2024-06-27T16:00
2024-06-27T16:39
сомелье-фрилансер
подкаст
роскачество
виноделие
союз виноградарей и виноделов россии
артур саркисян
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Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе. Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника.
audio/mpeg
Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе. Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, роскачество, виноделие, союз виноградарей и виноделов россии, артур саркисян, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Роскачество, Виноделие, Союз виноградарей и виноделов России, Артур Саркисян
Краснодарский терруар. Как возродилось российское виноделие
Почему в Сочи не выращивают виноград, как свекла связана с идей, что саперави северный лучше не культивировать, и какие сорта лучше всего прижились в регионе. Зачем бороться с бумажным виноградом, как устроены “винные общежития”, и что не так с теми, у кого есть деньги, но еще нет виноградника.