https://ria.ru/20240627/komi-1955792071.html

Уйба рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при сходе поезда в Коми

Уйба рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при сходе поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024

Уйба рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при сходе поезда в Коми

Девочка-подросток, пострадавшая при сходе поезда в Коми, находится в крайне тяжелом состоянии, подготовлен вертолет для ее перевозки, сообщил глава Коми... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:38

2024-06-27T10:38

2024-06-27T10:55

происшествия

здоровье - общество

владимир уйба

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Девочка-подросток, пострадавшая при сходе поезда в Коми, находится в крайне тяжелом состоянии, подготовлен вертолет для ее перевозки, сообщил глава Коми Владимир Уйба в Telegram-канале. "Когда мы уезжали сюда на место крушения, был подготовлен вертолёт для отправки самой тяжёлой 14-летней девушки вместе с её родителями. У неё состояние крайне тяжёлое, у родителей удовлетворительное. Ещё один мужчина, у которого состояние тоже удовлетворительное, но там перелом двух позвонков грудных… Поэтому тоже он требует более высокого уровня ведения. Поэтому девушку, вот этого мужчину и двух сопровождающих родителей девушки вертолётом отправляем в Сыктывкар", - сказал он..Глава Коми также сообщил, что остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии."Находятся под наблюдением, просто потому что всё-таки это травма, психотравма и нужно медицинское сопровождение", - сказал он.Уйба напомнил, что было госпитализировано 10 человек."У нас количество пострадавших 10 человек. При этом двух человек из Интинской ЦРБ вертолетом доставили в Воркуту, потому что они воркутинские и по состоянию здоровья они не требуют более высокого уровня оказания медицинской помощи. В Воркутинской больнице скорой медицинской помощи достаточно (средств) для того, чтобы дальше их планово вести", - сказал он.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы 10 человек. РЖД сообщили, что тела двух человек обнаружены на месте схода поезда. Ведутся поиски еще одного пассажира.

https://ria.ru/20240626/vagony-1955688163.html

https://ria.ru/20240627/komi-1955767081.html

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происшествия, здоровье - общество, владимир уйба, сход пассажирского поезда с рельс в коми