Китай призвал НАТО прекратить ядерный шантаж
МО КНР призвало НАТО прекратить ядерный шантаж и угрозы
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов, это встретит сопротивление со стороны международного сообщества, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Как пишет издание, Столтенберг объяснил, что НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса. Генсек НАТО добавил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов. По его словам, это означает, что "в не очень далеком будущем НАТО, вероятно, столкнется с тем, с чем раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием – Китаем и Россией".
"НАТО игнорирует факты и раздувает несуществующую китайскую ядерную угрозу, Китай выступает решительно против этого", - сказал У Цянь.
Он отметил, что в "последние годы НАТО постоянно повышает роль ядерного оружия в политике коллективной безопасности, укрепляет механизм "совместного использования ядерного оружия", модернизирует ядерное оружие, размещенное США в странах НАТО, увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов, что обязательно встретится с сопротивлением со стороны международного сообщества".
"Мы требуем, чтобы НАТО прекратила распространять ложную информацию, прекратила ядерный шантаж и угрозы. Не стоит идти все дальше по ошибочному пути", - подчеркнул он.
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