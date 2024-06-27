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Китай призвал НАТО прекратить ядерный шантаж - РИА Новости, 27.06.2024
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13:07 27.06.2024 (обновлено: 13:25 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/kitay-1955832590.html
Китай призвал НАТО прекратить ядерный шантаж
Китай призвал НАТО прекратить ядерный шантаж - РИА Новости, 27.06.2024
Китай призвал НАТО прекратить ядерный шантаж
НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов, это встретит сопротивление со стороны международного сообщества, заявил на брифинге в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:07
2024-06-27T13:25
китай
нато
в мире
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йенс столтенберг
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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов, это встретит сопротивление со стороны международного сообщества, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Как пишет издание, Столтенберг объяснил, что НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса. Генсек НАТО добавил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов. По его словам, это означает, что "в не очень далеком будущем НАТО, вероятно, столкнется с тем, с чем раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием – Китаем и Россией"."НАТО игнорирует факты и раздувает несуществующую китайскую ядерную угрозу, Китай выступает решительно против этого", - сказал У Цянь.Он отметил, что в "последние годы НАТО постоянно повышает роль ядерного оружия в политике коллективной безопасности, укрепляет механизм "совместного использования ядерного оружия", модернизирует ядерное оружие, размещенное США в странах НАТО, увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов, что обязательно встретится с сопротивлением со стороны международного сообщества"."Мы требуем, чтобы НАТО прекратила распространять ложную информацию, прекратила ядерный шантаж и угрозы. Не стоит идти все дальше по ошибочному пути", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240627/deputaty-1955812744.html
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китай, нато, в мире, сша, йенс столтенберг, у цянь
Китай, НАТО, В мире, США, Йенс Столтенберг, У Цянь
Китай призвал НАТО прекратить ядерный шантаж

МО КНР призвало НАТО прекратить ядерный шантаж и угрозы

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. НАТО увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов, это встретит сопротивление со стороны международного сообщества, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Как пишет издание, Столтенберг объяснил, что НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса. Генсек НАТО добавил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов. По его словам, это означает, что "в не очень далеком будущем НАТО, вероятно, столкнется с тем, с чем раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием – Китаем и Россией".
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Times: экс-депутаты представят НАТО террористический план против России
Вчера, 12:02
"НАТО игнорирует факты и раздувает несуществующую китайскую ядерную угрозу, Китай выступает решительно против этого", - сказал У Цянь.
Он отметил, что в "последние годы НАТО постоянно повышает роль ядерного оружия в политике коллективной безопасности, укрепляет механизм "совместного использования ядерного оружия", модернизирует ядерное оружие, размещенное США в странах НАТО, увеличивает риск гонки ядерных вооружений и ядерных конфликтов, что обязательно встретится с сопротивлением со стороны международного сообщества".
"Мы требуем, чтобы НАТО прекратила распространять ложную информацию, прекратила ядерный шантаж и угрозы. Не стоит идти все дальше по ошибочному пути", - подчеркнул он.
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Песков назвал НАТО врагами России
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