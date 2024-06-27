https://ria.ru/20240627/keniya-1955954621.html

В Кении два человека погибли при разграблении супермаркетов

В Кении два человека погибли при разграблении супермаркетов - РИА Новости, 27.06.2024

В Кении два человека погибли при разграблении супермаркетов

Два человека погибли в четверг при разграблении супермаркетов в ходе протестов против повышения налогов в городе Ронгаи на западе Кении, сообщает местное... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T20:57

2024-06-27T20:57

2024-06-27T20:57

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найроби (город)

протесты в кении

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Два человека погибли в четверг при разграблении супермаркетов в ходе протестов против повышения налогов в городе Ронгаи на западе Кении, сообщает местное издание Standard. Ранее местное издание Nation сообщало, что по меньшей мере 11 человек пострадали в ходе протестов в городе Хома-Бэй на западе Кении, некоторые из них получили огнестрельные ранения. До этого СМИ сообщали о 23 погибших в ходе протестов в Кении и об около 50 пострадавших. "Два человека убиты в результате разграбления протестующими двух супермаркетов в Ронгаи, столкновения с полицией", - говорится в сообщении на странице издания в социальной сети X. Также издание сообщает, что в кенийской столице Найроби в связи с протестами неизвестные разжигают костры, обворовывают мотоциклистов и забрасывают людей камнями. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Руто в среду заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.

https://ria.ru/20240627/keniya-1955827559.html

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в мире, кения, найроби (город), протесты в кении