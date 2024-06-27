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Гросси прокомментировал уничтожение поста радиационного контроля на ЗАЭС - РИА Новости, 27.06.2024
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23:54 27.06.2024 (обновлено: 23:58 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/grossi-1955969776.html
Гросси прокомментировал уничтожение поста радиационного контроля на ЗАЭС
Гросси прокомментировал уничтожение поста радиационного контроля на ЗАЭС - РИА Новости, 27.06.2024
Гросси прокомментировал уничтожение поста радиационного контроля на ЗАЭС
Уничтожение поста радиационного контроля в Запорожской области не оказывает прямого влияния на безопасность на Запорожской АЭС, заявил гендиректор МАГАТЭ... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T23:54
2024-06-27T23:58
запорожская область
специальная военная операция на украине
энергодар
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Уничтожение поста радиационного контроля в Запорожской области не оказывает прямого влияния на безопасность на Запорожской АЭС, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Ранее пресс-служба станции сообщила, что пост радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ. Представители ЗАЭС отмечали, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, были уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им были предоставлены фотоматериалы."Потеря одного поста радиационного контроля не оказывает прямого влияния на безопасность на ЗАЭС, но он является частью непрерывной эрозии целого ряда мер безопасности во время войны, что остается глубоким источником беспокойства", - отметил Гросси. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.Гендиректор агентства пояснил, что функционирование оборудования радиационного контроля за пределами площадки является неотъемлемой частью ядерной безопасности во всем мире. "Эти системы важны для постоянного контроля уровня радиации и, в случае аварийной ситуации, для быстрой оценки текущего и потенциального радиологического воздействия и необходимых защитных мер", - уточнил он.В МАГАТЭ указали, что этот инцидент произошел всего через несколько дней после того, как 16-часовое отключение электроэнергии в близлежащем городе Энергодар, где проживает большинство сотрудников ЗАЭС, привело к временному прекращению работы некоторых станций радиологического контроля окружающей среды, поскольку у них закончились резервные батареи.
https://ria.ru/20240626/fmba-1955503780.html
https://ria.ru/20240622/zaes-1954746940.html
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запорожская область, энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Гросси прокомментировал уничтожение поста радиационного контроля на ЗАЭС

Гросси: уничтожение поста радиационного контроля не влияет на безопасность ЗАЭС

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Уничтожение поста радиационного контроля в Запорожской области не оказывает прямого влияния на безопасность на Запорожской АЭС, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее пресс-служба станции сообщила, что пост радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ. Представители ЗАЭС отмечали, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, были уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им были предоставлены фотоматериалы.
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"Потеря одного поста радиационного контроля не оказывает прямого влияния на безопасность на ЗАЭС, но он является частью непрерывной эрозии целого ряда мер безопасности во время войны, что остается глубоким источником беспокойства", - отметил Гросси. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.
Гендиректор агентства пояснил, что функционирование оборудования радиационного контроля за пределами площадки является неотъемлемой частью ядерной безопасности во всем мире. "Эти системы важны для постоянного контроля уровня радиации и, в случае аварийной ситуации, для быстрой оценки текущего и потенциального радиологического воздействия и необходимых защитных мер", - уточнил он.
В МАГАТЭ указали, что этот инцидент произошел всего через несколько дней после того, как 16-часовое отключение электроэнергии в близлежащем городе Энергодар, где проживает большинство сотрудников ЗАЭС, привело к временному прекращению работы некоторых станций радиологического контроля окружающей среды, поскольку у них закончились резервные батареи.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЭнергодарРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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