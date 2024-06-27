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В Госдуме предложили платить учителям за организацию мероприятий по ЕГЭ

В Госдуме предложили платить учителям за организацию мероприятий по ЕГЭ - РИА Новости, 27.06.2024

В Госдуме предложили платить учителям за организацию мероприятий по ЕГЭ

Первый зампредседателя комитета Госдумы Яна Лантратова предложила установить размер единого федерального минимального тарифа компенсационной выплаты учителям за РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:03

2024-06-27T08:03

2024-06-27T10:51

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы Яна Лантратова предложила установить размер единого федерального минимального тарифа компенсационной выплаты учителям за организацию мероприятий, связанных с ЕГЭ, на уровне не ниже 500 рублей за час. Она отметила, что, согласно законодательству РФ, учителя и другие педагогические работники, задействованные в проведении госэкзаменов, получают доплату. Дополнительные выплаты получают организаторы пункта проведения экзаменов, технические специалисты, руководители и члены предметных комиссий, организаторы в аудитории и вне ее, председатели, заместители председателей и члены конфликтных комиссий, а также ассистенты, оказывающие необходимую помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, и педагоги, осуществляющие обработку экзаменационных работ. "Представляется необходимым предложить установить размер единого федерального минимального тарифа компенсационной выплаты учителям за организацию мероприятий связанных с ЕГЭ на уровне не ниже 500 рублей за час, в рамках которого также будет действовать система повышающих коэффициентов для районов с тяжелыми и неблагоприятными условиями труда в размере двойного коэффициента", - сказано в обращении депутата к министру просвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости). Компенсация, по словам депутата, выплачивается на основании договоров гражданско-правового характера и актов выполненных работ. На каждого работника ведется ведомость учета отработанного времени, с указанием количества отработанных дней (часов) и объема (вида) выполненных работ. "Размер компенсации педагогическим работникам зависит от районных коэффициентов, выполняемых функций, количества проверенных работ и сложности, а также фактически отработанного времени. При этом необходимо учитывать, что каждый регион самостоятельно устанавливает стоимость часа работы педагогического работника, от чего зависит размер будущей компенсации за организацию ЕГЭ. В данной связи существует проблема сильного неравенства размеров компенсации за работу между регионами", - отмечает в документе Лантратова.

https://ria.ru/20231101/pedagogika-1906589981.html

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общество, россия, яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование