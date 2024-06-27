https://ria.ru/20240627/forum-1955727328.html

Форум регионов Белоруссии и России начнет работу в Витебской области

Форум регионов Белоруссии и России начнет работу в Витебской области - РИА Новости, 27.06.2024

Форум регионов Белоруссии и России начнет работу в Витебской области

Очередной форум регионов Белоруссии и России пройдет в трех городах Витебской области республики 27-28 июня, в четверг запланировано проведение тематических... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T00:41

2024-06-27T00:41

2024-06-27T00:41

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Очередной форум регионов Белоруссии и России пройдет в трех городах Витебской области республики 27-28 июня, в четверг запланировано проведение тематических секционных заседаний. Как сообщала пресс-служба верхней палаты белорусского парламента, 27-28 июня состоится XI Форум регионов Белоруссии и России. Организаторами форума традиционно являются Совет Республики Национального собрания Белоруссии и Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Форум пройдет на тему "Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства". Особенностью мероприятия станет то, что впервые оно пройдет сразу в трех городах - в Витебске, Полоцке, Новополоцке Витебской области Белоруссии. В четверг состоятся секционные заседания форума. Всего их девять. В Полоцке пройдут секции "Эффективная реализация законодательства как важнейший фактор союзной интеграции", "Развитие межрегионального сотрудничества как важнейшее направление обеспечения поступательного развития Союзного государства", "Сотрудничество Беларуси и России в инновационной сфере в международном контексте", "Культурно-гуманитарное сотрудничество и развитие туризма как фактор укрепления взаимодействия регионов Беларуси и России". В Новополоцке пройдут заседания секций "Инновации в сфере высшего образования и науке: опыт и перспективы сотрудничества Союзного государства", "Обеспечение технологической независимости Беларуси и России на основе инноваций в промышленном комплексе". Витебск примет секции "Инновационная медицина и фармация в Союзном государстве: приоритетные направления и перспективы развития", "Сотрудничество Беларуси и России в сфере легкой промышленности: от идей - до инноваций". На базе сельхозпредприятия под Витебском пройдет секция "Новейшие технологии агропромышленного комплекса Беларуси и России, их научное и кадровое обеспечение". На четверг в Витебске также запланировано совместное заседание руководящих органов Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Белоруссии и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В этом же городе состоятся специальная панельная сессия контрольных ведомств Белоруссии и России на тему "Инновации как важнейший фактор экономической безопасности Союзного государства: общие цели и приоритеты государственного финансового контроля (аудита)" и совместное мероприятие торгово-промышленных палат Белоруссии и России на тему "Раскрытие потенциала инновационного сотрудничества России и Беларуси – вектор технологического развития и роста". Помимо этого, предусмотрена культурная программа для участников и выставочные мероприятия. В частности, в Витебске пройдут выставка достижений народного хозяйства регионов Белоруссии и России, выставка домов ремесел, ярмарка художников и ремесленников, выставка техники, выставка "Беларусь интеллектуальная", выставка "Витебск исторический". Также состоятся презентация регионов Белоруссии и России, презентация национальных кухонь регионов, тематическая площадка "За безопасность вместе". В пятницу в Витебске пройдет пленарное заседание ХI Форума регионов Белоруссии и России. Ему будет предшествовать встреча спикеров верхних палат парламентов Белоруссии и России с руководителями органов государственной власти регионов двух стран. На встрече планируется обсудить роль органов местного управления и самоуправления в развитии межрегионального сотрудничества, взаимодействие регионов в сфере инноваций и промышленности. В рамках проведения форума запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве и деловых контрактов. Как сообщала на текущей неделе спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, планируется, что на Форуме регионов будет подписано 165 соглашений и более 100 контрактов на сумму 30 миллиардов российских рублей. "То есть экономическая составляющая весьма серьезная", - подчеркнула она. Кочанова отметила, что белорусская сторона с особой ответственностью готовится к проведению XI Форума регионов. "Для нас региональное сотрудничество - это, пожалуй, первостепенное, потому что мы палата территориального представительства. В прошлом году Уфа (там прошел предыдущий форум – ред.) задала такую высокую планку. Мы были поражены и приемом, и теми мероприятиями, которые были проведены в рамках форума. Такая масштабная была программа. Поэтому мы очень хотим, чтобы мероприятие на нашей земле стало запоминающимся для наших гостей и для нас", - сказала она.

https://ria.ru/20240620/ratifikatsiya-1954320512.html

https://ria.ru/20240617/sotrudnichestvo-1953387660.html

https://ria.ru/20231218/rossiya-1916524225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, белоруссия, совет федерации рф, союзное государство