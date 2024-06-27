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Forbes назвал богатейших российских бизнесменов по дивидендам - РИА Новости, 27.06.2024
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09:21 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/forbes--1955764875.html
Forbes назвал богатейших российских бизнесменов по дивидендам
Forbes назвал богатейших российских бизнесменов по дивидендам - РИА Новости, 27.06.2024
Forbes назвал богатейших российских бизнесменов по дивидендам
Журнал Forbes назвал 50 богатейших российских бизнесменов по дивидендам, полученным по итогам 2023 года: в лидерах, как и в прошлом году, бывший президент... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:21
2024-06-27T09:21
экономика
вагит алекперов
леонид михельсон
геннадий тимченко
лукойл
новатэк
сибур холдинг
forbes
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Журнал Forbes назвал 50 богатейших российских бизнесменов по дивидендам, полученным по итогам 2023 года: в лидерах, как и в прошлом году, бывший президент "Лукойла" Вагит Алекперов со 177,4 миллиарда рублей, на вторе место с четвертого поднялся председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон со 105 миллиардами, а на третье место с прошлогоднего пятого поднялся совладелец "Сибура" Геннадий Тимченко с 84,6 миллиарда рублей. "Первое место, как и в прошлом году, занял акционер "Лукойла" Вагит Алекперов. По оценке Forbes, его дивидендный доход в 2023-м равнялся 177,4 миллиарда рублей. На второе и третье места поднялись соответственно акционеры газовой компании "Новатэк" и химического производителя "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Суммы их дивидендов - 105 миллиардов рублей и 84,6 миллиарда рублей", - отмечает издание. В топ-5 рейтинга также вошли бизнесмен Алишер Усманов (оценка дивидендного дохода - 79,9 миллиарда рублей) и основатель компании по производству лекарств "Фармстандарт" Виктор Харитонин (почти 78 миллиардов). В первую десятку также вошли бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун (57,1 миллиарда рублей), новичок рейтинга - экс-совладелец "Трансфин-М" Алексей Тайчер (почти 52 миллиарда рублей), депутат Госдумы Андрей Скоч и его семья (48,9 миллиарда рублей), основатель "Фосагро" Андрей Гурьев и семья (оценка дохода - 45,8 миллиарда рублей), а также еще один новый участник рейтинга - генеральный директор золотодобывающей компании Highland Gold Mining Владислав Свиблов (36,2 миллиарда рублей). Как отмечает Forbes, в рейтинге появился 21 новый участник, которые удачно выкупили российские активы иностранных компаний. Среди них - генеральный директор инвестиционной группы "Инсайт" Авет Мирокян, а также отец миллиардера Егора Кулькова Николай Кульков - совладелец группы по автоматизации банковской деятельности "Центр финансовых технологий", в нее входит платежная система "Золотая корона". Уточняется, что ранжирующим показателем в рейтинге является оценка начисленного дивидендного дохода за 2023 год.
https://ria.ru/20240123/usmanov-1923049240.html
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экономика, вагит алекперов, леонид михельсон, геннадий тимченко, лукойл, новатэк, сибур холдинг, forbes
Экономика, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, ЛУКОЙЛ, Новатэк, Сибур Холдинг, Forbes
Forbes назвал богатейших российских бизнесменов по дивидендам

Алекперов получил 177,4 млрд рублей дивидендов за 2023 год

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер с логотипом Forbes
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Журнал Forbes назвал 50 богатейших российских бизнесменов по дивидендам, полученным по итогам 2023 года: в лидерах, как и в прошлом году, бывший президент "Лукойла" Вагит Алекперов со 177,4 миллиарда рублей, на вторе место с четвертого поднялся председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон со 105 миллиардами, а на третье место с прошлогоднего пятого поднялся совладелец "Сибура" Геннадий Тимченко с 84,6 миллиарда рублей.
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"Первое место, как и в прошлом году, занял акционер "Лукойла" Вагит Алекперов. По оценке Forbes, его дивидендный доход в 2023-м равнялся 177,4 миллиарда рублей. На второе и третье места поднялись соответственно акционеры газовой компании "Новатэк" и химического производителя "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Суммы их дивидендов - 105 миллиардов рублей и 84,6 миллиарда рублей", - отмечает издание.
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В топ-5 рейтинга также вошли бизнесмен Алишер Усманов (оценка дивидендного дохода - 79,9 миллиарда рублей) и основатель компании по производству лекарств "Фармстандарт" Виктор Харитонин (почти 78 миллиардов).
В первую десятку также вошли бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун (57,1 миллиарда рублей), новичок рейтинга - экс-совладелец "Трансфин-М" Алексей Тайчер (почти 52 миллиарда рублей), депутат Госдумы Андрей Скоч и его семья (48,9 миллиарда рублей), основатель "Фосагро" Андрей Гурьев и семья (оценка дохода - 45,8 миллиарда рублей), а также еще один новый участник рейтинга - генеральный директор золотодобывающей компании Highland Gold Mining Владислав Свиблов (36,2 миллиарда рублей).
Как отмечает Forbes, в рейтинге появился 21 новый участник, которые удачно выкупили российские активы иностранных компаний. Среди них - генеральный директор инвестиционной группы "Инсайт" Авет Мирокян, а также отец миллиардера Егора Кулькова Николай Кульков - совладелец группы по автоматизации банковской деятельности "Центр финансовых технологий", в нее входит платежная система "Золотая корона".
Уточняется, что ранжирующим показателем в рейтинге является оценка начисленного дивидендного дохода за 2023 год.
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ЭкономикаВагит АлекперовЛеонид МихельсонГеннадий ТимченкоЛУКОЙЛНоватэкСибур ХолдингForbes
 
 
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