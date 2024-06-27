Forbes назвал богатейших российских бизнесменов по дивидендам
Алекперов получил 177,4 млрд рублей дивидендов за 2023 год
Баннер с логотипом Forbes. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Журнал Forbes назвал 50 богатейших российских бизнесменов по дивидендам, полученным по итогам 2023 года: в лидерах, как и в прошлом году, бывший президент "Лукойла" Вагит Алекперов со 177,4 миллиарда рублей, на вторе место с четвертого поднялся председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон со 105 миллиардами, а на третье место с прошлогоднего пятого поднялся совладелец "Сибура" Геннадий Тимченко с 84,6 миллиарда рублей.
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"Первое место, как и в прошлом году, занял акционер "Лукойла" Вагит Алекперов. По оценке Forbes, его дивидендный доход в 2023-м равнялся 177,4 миллиарда рублей. На второе и третье места поднялись соответственно акционеры газовой компании "Новатэк" и химического производителя "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Суммы их дивидендов - 105 миллиардов рублей и 84,6 миллиарда рублей", - отмечает издание.
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В топ-5 рейтинга также вошли бизнесмен Алишер Усманов (оценка дивидендного дохода - 79,9 миллиарда рублей) и основатель компании по производству лекарств "Фармстандарт" Виктор Харитонин (почти 78 миллиардов).
В первую десятку также вошли бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун (57,1 миллиарда рублей), новичок рейтинга - экс-совладелец "Трансфин-М" Алексей Тайчер (почти 52 миллиарда рублей), депутат Госдумы Андрей Скоч и его семья (48,9 миллиарда рублей), основатель "Фосагро" Андрей Гурьев и семья (оценка дохода - 45,8 миллиарда рублей), а также еще один новый участник рейтинга - генеральный директор золотодобывающей компании Highland Gold Mining Владислав Свиблов (36,2 миллиарда рублей).
Как отмечает Forbes, в рейтинге появился 21 новый участник, которые удачно выкупили российские активы иностранных компаний. Среди них - генеральный директор инвестиционной группы "Инсайт" Авет Мирокян, а также отец миллиардера Егора Кулькова Николай Кульков - совладелец группы по автоматизации банковской деятельности "Центр финансовых технологий", в нее входит платежная система "Золотая корона".
Уточняется, что ранжирующим показателем в рейтинге является оценка начисленного дивидендного дохода за 2023 год.