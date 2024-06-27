https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955892993.html

Финляндия не признает вину за убийство советских граждан, заявил Совбез

Финляндия не признает вину за убийство советских граждан, заявил Совбез - РИА Новости, 27.06.2024

Финляндия не признает вину за убийство советских граждан, заявил Совбез

Финляндия, шовинистические настроения граждан которой подогреваются Западом, не собирается признавать вину за уничтожение советских граждан в годы Великой... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:14

2024-06-27T16:14

2024-06-27T16:14

финляндия

россия

рашид нургалиев

безопасность

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Финляндия, шовинистические настроения граждан которой подогреваются Западом, не собирается признавать вину за уничтожение советских граждан в годы Великой Отечественной войны, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. "Западные информационно-пропагандистские ресурсы раскручивают чувства превосходства финнов над славянскими народами, параллельно пытаясь возродить идеи "Великой Финляндии". К чему привели и чем закончились эти попытки в прошлом столетии, хорошо известно", - написал Нургалиев в статье, опубликованной на сайте СБ РФ. "Однако потомки нацистов, свирепствовавших на советской территории, сегодня не собираются даже признавать свою неизгладимую вину за сотни тысяч погубленных жизней наших предков в годы Великой Отечественной войны", - констатировал Нугралиев. Со стороны историков, журналистов и политиков Финляндии все активнее осуществляются попытки переписать историю Второй мировой войны, вопреки очевидным фактам оправдать финский нацизм, цинично описывая его как способ "цивилизовать нецивилизованное карельское население", добавил он. "Запад наловчился навешивать ярлыки неугодным странам, обозначая их то "осью зла", то "варварским миром", называя себя "цивилизованным и прогрессивным", - отметил Нургалиев. Он напомнил, что один из главных нацистских преступников рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер писал о необходимости "расчленить" народы Советского Союза и держать их "разрозненными в бесчисленном количестве осколков". "Нынешняя финская "элита" демонстративно закрывает глаза на неоспоримые свидетельства величайшей трагедии, которой стало для народов Финляндии и Советского Союза участие Хельсинки в планах гитлеровского Рейха. При этом стыдливо замалчивает, как воинственный пыл исчезал под натиском бесстрашного многонационального народа нашей страны, не приемлющего никакого давления и господства над собой", - подчеркнул Нургалиев. Сегодня необходимо помнить, сколько горя и страдания принесли фашизм, человеконенавистническая нацистская идеология и ее носители, добавил он. "Важно знать, как искусно подогреваемая извне русофобия может превратить целые страны из друзей в опасных врагов. И мы не должны допустить, чтобы трагические и героические страницы нашей истории стерлись из памяти, как в России, так и за рубежом. Это не только вопрос этики и исторической науки, но одно из необходимых условий обеспечения национальной безопасности России", - подытожил первый замсекретаря СБ. Столица Карелии Петрозаводск в пятницу отметит 80-ю годовщину освобождения города от оккупации, а 30 сентября вся Карелия будет праздновать 80-летие освобождения республики от фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20240202/repin-1925049414.html

https://ria.ru/20240124/osvobozhdenie-1922969447.html

https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

финляндия, россия, рашид нургалиев, безопасность, великая отечественная война (1941-1945)