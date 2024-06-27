https://ria.ru/20240627/evrosoyuz-1955938983.html

Украина обязалась вносить "позитивный вклад" в безопасность ЕС

Украина обязалась вносить "позитивный вклад" в безопасность ЕС - РИА Новости, 27.06.2024

Украина обязалась вносить "позитивный вклад" в безопасность ЕС

Украина в рамках взаимных письменных обязательств с Евросоюзом обязалась вносить позитивный вклад в обеспечение безопасности Евросоюза, говорится в документе,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:08

2024-06-27T19:08

2024-06-27T19:45

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Украина в рамках взаимных письменных обязательств с Евросоюзом обязалась вносить позитивный вклад в обеспечение безопасности Евросоюза, говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС. "Со своей стороны Украина обязуется вносить позитивный вклад в безопасность Европейского союза и его государств-членов, в том числе путем обмена информацией и извлеченными уроками", - говорится в документе. Кроме того, в документе указывается, что Киев обязуется усилить меры по обеспечению прозрачности и подотчетности в отношении помощи из ЕС. Документ напоминает, что Киев уже получил помощь от Евросоюза и государств-членов ЕС на 108 млрд евро, в том числе 39 миллиардов на военные цели. Ранее в четверг глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности, которые оговаривают общие вопросы сотрудничества в этой сфере на ближайшие десять лет. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где в четверг и пятницу проходит саммит стран Евросоюза, посвященный определению будущей стратегической повестки сообщества на ближайшие пять лет, а также обсуждаются назначения на высшие европейские посты. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение позволит использовать, в том числе, доходы от российских замороженных активов на военную и финансовую помощь Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240627/es-1955931038.html

https://ria.ru/20240627/rossiya-1955769554.html

https://ria.ru/20240626/turtsiya-1955680886.html

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в мире, украина, россия, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, владимир зеленский, евросоюз, нато, евросовет, киев