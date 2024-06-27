Рейтинг@Mail.ru
Украина обязалась вносить "позитивный вклад" в безопасность ЕС - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 27.06.2024 (обновлено: 19:45 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/evrosoyuz-1955938983.html
Украина обязалась вносить "позитивный вклад" в безопасность ЕС
Украина обязалась вносить "позитивный вклад" в безопасность ЕС - РИА Новости, 27.06.2024
Украина обязалась вносить "позитивный вклад" в безопасность ЕС
Украина в рамках взаимных письменных обязательств с Евросоюзом обязалась вносить позитивный вклад в обеспечение безопасности Евросоюза, говорится в документе,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:08
2024-06-27T19:45
в мире
украина
россия
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
владимир зеленский
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955932445_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_9e35e99c97150c78442cf63b5b83c073.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Украина в рамках взаимных письменных обязательств с Евросоюзом обязалась вносить позитивный вклад в обеспечение безопасности Евросоюза, говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС. "Со своей стороны Украина обязуется вносить позитивный вклад в безопасность Европейского союза и его государств-членов, в том числе путем обмена информацией и извлеченными уроками", - говорится в документе. Кроме того, в документе указывается, что Киев обязуется усилить меры по обеспечению прозрачности и подотчетности в отношении помощи из ЕС. Документ напоминает, что Киев уже получил помощь от Евросоюза и государств-членов ЕС на 108 млрд евро, в том числе 39 миллиардов на военные цели. Ранее в четверг глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности, которые оговаривают общие вопросы сотрудничества в этой сфере на ближайшие десять лет. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где в четверг и пятницу проходит саммит стран Евросоюза, посвященный определению будущей стратегической повестки сообщества на ближайшие пять лет, а также обсуждаются назначения на высшие европейские посты. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение позволит использовать, в том числе, доходы от российских замороженных активов на военную и финансовую помощь Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240627/es-1955931038.html
https://ria.ru/20240627/rossiya-1955769554.html
https://ria.ru/20240626/turtsiya-1955680886.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955932445_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_fdb80d9b80f7be2141d8fce2a22fe755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, владимир зеленский, евросоюз, нато, евросовет, киев
В мире, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Евросовет, Киев
Украина обязалась вносить "позитивный вклад" в безопасность ЕС

В рамках соглашения Украина обязалась вносить позитивный вклад в безопасность ЕС

© AFP 2024 / BELGA/BENOIT DOPPAGNEШарль Мишель, Владимир Зеленский и Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AFP 2024 / BELGA/BENOIT DOPPAGNE
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Украина в рамках взаимных письменных обязательств с Евросоюзом обязалась вносить позитивный вклад в обеспечение безопасности Евросоюза, говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС.
"Со своей стороны Украина обязуется вносить позитивный вклад в безопасность Европейского союза и его государств-членов, в том числе путем обмена информацией и извлеченными уроками", - говорится в документе.
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
ЕС пригрозил не поддерживать Украину, если она сойдет с "европейского пути"
Вчера, 18:37
Кроме того, в документе указывается, что Киев обязуется усилить меры по обеспечению прозрачности и подотчетности в отношении помощи из ЕС.
Документ напоминает, что Киев уже получил помощь от Евросоюза и государств-членов ЕС на 108 млрд евро, в том числе 39 миллиардов на военные цели.
Ранее в четверг глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности, которые оговаривают общие вопросы сотрудничества в этой сфере на ближайшие десять лет. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где в четверг и пятницу проходит саммит стран Евросоюза, посвященный определению будущей стратегической повестки сообщества на ближайшие пять лет, а также обсуждаются назначения на высшие европейские посты.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
ЕС придумал способ "ударить" по России, узнали СМИ
Вчера, 09:39
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение позволит использовать, в том числе, доходы от российских замороженных активов на военную и финансовую помощь Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
"Мы вместе с Россией": в Турции возмутились решением ЕС
26 июня, 18:55
 
В миреУкраинаРоссияУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОЕвросоветКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала