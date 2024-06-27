Украина обязалась вносить "позитивный вклад" в безопасность ЕС
В рамках соглашения Украина обязалась вносить позитивный вклад в безопасность ЕС
© AFP 2024 / BELGA/BENOIT DOPPAGNEШарль Мишель, Владимир Зеленский и Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Украина в рамках взаимных письменных обязательств с Евросоюзом обязалась вносить позитивный вклад в обеспечение безопасности Евросоюза, говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС.
"Со своей стороны Украина обязуется вносить позитивный вклад в безопасность Европейского союза и его государств-членов, в том числе путем обмена информацией и извлеченными уроками", - говорится в документе.
Кроме того, в документе указывается, что Киев обязуется усилить меры по обеспечению прозрачности и подотчетности в отношении помощи из ЕС.
Документ напоминает, что Киев уже получил помощь от Евросоюза и государств-членов ЕС на 108 млрд евро, в том числе 39 миллиардов на военные цели.
Ранее в четверг глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе письменные обязательства в области безопасности, которые оговаривают общие вопросы сотрудничества в этой сфере на ближайшие десять лет. Зеленский специально для этого приехал в Брюссель, где в четверг и пятницу проходит саммит стран Евросоюза, посвященный определению будущей стратегической повестки сообщества на ближайшие пять лет, а также обсуждаются назначения на высшие европейские посты.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение позволит использовать, в том числе, доходы от российских замороженных активов на военную и финансовую помощь Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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