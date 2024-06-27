https://ria.ru/20240627/estoniya-1955628879.html

США дали Урсуле фон дер Ляйен вторую голову

США дали Урсуле фон дер Ляйен вторую голову - РИА Новости, 27.06.2024

США дали Урсуле фон дер Ляйен вторую голову

В Эстонии нынче праздник, люди поздравляют друг друга лично и в социальных сетях, ибо благая весть пришла из города Брюсселя: Кая Каллас станет верховным... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:00

2024-06-27T08:00

2024-06-27T08:00

россия

сша

эстония

кайя каллас

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

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В Эстонии нынче праздник, люди поздравляют друг друга лично и в социальных сетях, ибо благая весть пришла из города Брюсселя: Кая Каллас станет верховным представителем Евросоюза по иностранным делам. Эстонцам и эстонским русским наплевать, кем станет Кая Каллас. Для них важно, что она перестанет быть премьер-министром страны.Российские силовики объявили ее в розыск в начале этого года за демонтаж памятников советским воинам. Однако эстонские националисты Каллас тоже не любят, поскольку живут в Эстонии, видя и другие результаты ее работы. Антирейтинг премьера — 70 процентов, такое количество граждан отвечают "да" на вопрос, должна ли Каллас уйти. Уйти куда угодно.На фоне этой блондинки даже Джо Байден и Олаф Шольц могут считаться популярными политиками. Рейтинги обоих позорно низки, но Каю Каллас сограждане ненавидят еще сильнее из-за комплекса двух обстоятельств.Первое из них — это вторая холодная война. То есть попытка Запада победить Россию. Каллас вносила свою лепту с огромным энтузиазмом: накладывала на соседа (то есть на нас) санкции сверх общеевропейских и отправляла оружие ВСУ, не дожидаясь пинка от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляейн.За один месяц после начала СВО Эстония подарила Владимиру Зеленскому вооружений на 0,8 процента от ВВП. Последующие просьбы эстонцев увеличить военный контингент США в республике были вызваны в том числе тем, что Каллас спустила имущественное обеспечение национальной обороны в украинскую дыру.Столь же внезапно выяснилось, что Эстония соседствует с Россией и делала на этом соседстве деньги. Будучи прежде "прибалтийским тигром" — самой динамичной экономикой региона, она переродилась в медвежий угол, зажатый между "запретной зоной" и Финским заливом. Отсюда рецессия, дефицит бюджета и резкое падение уровня жизни.Но Кае Каллас деньги тоже нужны — на Украину и на противостояние России. Поэтому соцпрограммы урезали, платежи повысили, а заодно ввели новые сборы — например, крайне огорчивший население налог на владение автомобилем.Обнищание царапало гордыню: эстонцы уже привыкли считать себя не Восточной, а Северной Европой — частью скандинавского благополучия. А конкретно на Каллас сконцентрировали свой негатив из-за второго, ее личного обстоятельства: она чересчур удобно устроилась.Кае и бедность совсем не знакома: она дочь Сийма Калласа — главы советского Сбербанка в эстонской республике. Каллас-старший вывел из СССР и республику, и банк, на чем хорошо заработал, а после создал либерально-националистическую Партию реформ, был главой МИД и министром финансов, в 2002-2003 годах занимал пост премьера. Сейчас и партию, и правительство возглавляет его дочь — вроде как не особо талантливая, зато единственная.Не бедствует и муж Кайи Арво Халлик. С момента начала СВО его транспортная компания заработала в России десятки миллионов евро, что, как известно, совпало с периодом, когда его жена запрещала согражданам вести любой бизнес с Россией под угрозой тюрьмы. Когда дело вскрылось, премьеру пришлось извиняться и доказывать, будто супруг продал свою долю "по цене бутерброда". Может, правда, а может, вранье: ранее Каллас насчет семейного бизнеса уже подвирала.Для главы дипломатии ЕС умение врать — совершенно необходимое качество, поэтому Каллас идет на повышение. Пускай она вообще не дипломат, зато женщина и русофобка, пропагандирующая генеральную линию Запада в отношении Киева и Москвы.Очень возможно, что новая начальница — Урсула фон дер Ляйен — узнала в Каллас себя. Глава Еврокомиссии тоже полностью провалилась по месту предыдущей работы — в Минобороны ФРГ, которым руководила шесть лет, критично подорвав за это время боеспособность немецкой родины и снискав непопулярность в народе. Однако в Брюсселе раскрылась иначе — как жесткий и неутомимый таран против сомневающихся.Когда основным занятием Брюсселя стал конфликт с Москвой, Урсула обернулась самым надежным лоббистом ВСУ и конфидентом Зеленского в Европе, а заодно заставила пожалеть всех, кто ее недооценил и записался во внутренние враги.Новый пятилетний срок во главе ЕК — очередное подтверждение тому, что Урсула в каком-то смысле ведьма. Очень многое и очень многие были против ее переназначения, но евроскептики выступили на выборах в Европарламент хуже, чем ожидалось. Пусть избиратели в Западной и Южной Европе завернули для Урсулы в бюллетень кукиш, ее ненавистники в Венгрии, Словакии, Румынии и Польше просто не дошли до избирательных участков, поскольку не считают выборы в Европарламент чем-то значимым.Это позволило фон дер Ляйен опять собрать коалицию консерваторов, социалистов и либералов и сломать об колено всех тех, кто боролся против ее второго срока, — от премьера Венгрии Орбана до канцлера ФРГ Шольца. Своего главного недруга в Брюсселе — председателя Евросовета Шарля Мишеля она и вовсе съела, вместо него теперь будет экс-премьер Португалии Антониу Кошта, про которого и знать ничего не надо, потому что о существовании Шарля Мишеля тоже можно было не знать: так, зиц-председатель эпохи фон дер Ляйен.С Каллас они составят органичный тандем двух еврогарпий, которые всегда готовы пожертвовать безопасностью своих стран и благополучием граждан ради внешнеполитических интересов США. И это отличный повод для Евросоюза наконец-то заиметь к своему звездастому флагу еще и герб: двуглавую ястребицу, сжимающую в одной лапе грант для Зеленского, а в другой — штрафную квитанцию за употребление в быту русского языка.Это, конечно, шутка, но серьезные разговоры с Евросоюзом Россией более не предусмотрены. Поскольку США удерживают контроль над Европой через брюссельскую бюрократию, восстановление отношений Москвы с ЕС как с самодостаточным институтом и невозможно, и бессмысленно.С американцами общаться придется, они там главные. С отдельными странами Евросоюза тоже (некоторые из них полезны, а кто-то просто вел себя прилично). Что же касается еврокомиссаров и евродипломатов, мы удачно определились заранее — со стороны России с Каллас должны разговаривать следователь и прокурор. Свои соображения о будущем Украины пусть направляет им же.

https://ria.ru/20240625/kallas-1955356248.html

https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955404513.html

https://ria.ru/20240625/kallas-1955304365.html

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россия, сша, эстония, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия