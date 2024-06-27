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ЕС пригрозил не поддерживать Украину, если она сойдет с "европейского пути" - РИА Новости, 27.06.2024
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18:37 27.06.2024 (обновлено: 22:02 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/es-1955931038.html
ЕС пригрозил не поддерживать Украину, если она сойдет с "европейского пути"
ЕС пригрозил не поддерживать Украину, если она сойдет с "европейского пути" - РИА Новости, 27.06.2024
ЕС пригрозил не поддерживать Украину, если она сойдет с "европейского пути"
Обязательства ЕС в области безопасности будут действовать только в случае, если Украина продолжит движение в сторону Европы, следует из документа, который... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:37
2024-06-27T22:02
в мире
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евросоюз
брюссель
украина
шарль мишель
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Обязательства ЕС в области безопасности будут действовать только в случае, если Украина продолжит движение в сторону Европы, следует из документа, который распространил Совет Евросоюза."Обязательства ЕС по безопасности в отношении Украины действуют, пока Украина находится на европейском пути", — говорится в тексте.При этом киевские власти обязуются уважать ценности Евросоюза, среди которых человеческое достоинство, свобода, демократия и равенство, а также соблюдать верховенство права, права человека, в том числе меньшинств.Кроме того, в документе указывается, что обязательства по безопасности необходимо пересмотреть в срок не позднее десяти лет с момента подписания соглашения.Ранее в четверг председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали письменные обязательства в области безопасности. Помимо прочего, в договоре упоминается обязательство Евросоюза провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии", а также закреплено сотрудничество в девяти областях политики безопасности, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности, разминирование территории.Как указывал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, соглашение в том числе позволит использовать доходы от российских замороженных активов на оказание военной и финансовой помощи Украине.Киевские власти подписали уже целый ряд подобных двусторонних документов о безопасности с такими странами, как США, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Япония, Латвия, Канада, Литва и Эстония.В середине июня Владимир Путин на встрече с руководством МИД России отметил, что Москву не интересует, какие соглашения подписывает Зеленский, в них есть политическая и пропагандистская составляющие.
https://ria.ru/20240626/frantsiya-1955663114.html
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в мире, киев, евросоюз, брюссель, украина, шарль мишель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, евросовет, еврокомиссия
В мире, Киев, Евросоюз, Брюссель, Украина, Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросовет, Еврокомиссия
ЕС пригрозил не поддерживать Украину, если она сойдет с "европейского пути"

Обязательства ЕС перед Киевом действуют, пока он остается на "европейском пути"

© AFP 2024 / BELGA/BENOIT DOPPAGNEШарль Мишель, Владимир Зеленский и Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AFP 2024 / BELGA/BENOIT DOPPAGNE
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Обязательства ЕС в области безопасности будут действовать только в случае, если Украина продолжит движение в сторону Европы, следует из документа, который распространил Совет Евросоюза.
"Обязательства ЕС по безопасности в отношении Украины действуют, пока Украина находится на европейском пути", — говорится в тексте.
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При этом киевские власти обязуются уважать ценности Евросоюза, среди которых человеческое достоинство, свобода, демократия и равенство, а также соблюдать верховенство права, права человека, в том числе меньшинств.
Кроме того, в документе указывается, что обязательства по безопасности необходимо пересмотреть в срок не позднее десяти лет с момента подписания соглашения.
Ранее в четверг председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали письменные обязательства в области безопасности.

Глава киевского режима специально для этого приехал в Брюссель, где 27-28 июня проходит саммит ЕС. Он посвящен определению стратегической повестки сообщества на ближайшие пять лет, там также обсуждают назначения на высшие посты.

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Помимо прочего, в договоре упоминается обязательство Евросоюза провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии", а также закреплено сотрудничество в девяти областях политики безопасности, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности, разминирование территории.
Как указывал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, соглашение в том числе позволит использовать доходы от российских замороженных активов на оказание военной и финансовой помощи Украине.
Киевские власти подписали уже целый ряд подобных двусторонних документов о безопасности с такими странами, как США, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Япония, Латвия, Канада, Литва и Эстония.
В середине июня Владимир Путин на встрече с руководством МИД России отметил, что Москву не интересует, какие соглашения подписывает Зеленский, в них есть политическая и пропагандистская составляющие.
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