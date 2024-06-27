https://ria.ru/20240627/es-1955931038.html

ЕС пригрозил не поддерживать Украину, если она сойдет с "европейского пути"

ЕС пригрозил не поддерживать Украину, если она сойдет с "европейского пути" - РИА Новости, 27.06.2024

ЕС пригрозил не поддерживать Украину, если она сойдет с "европейского пути"

Обязательства ЕС в области безопасности будут действовать только в случае, если Украина продолжит движение в сторону Европы, следует из документа, который... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:37

2024-06-27T18:37

2024-06-27T22:02

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владимир зеленский

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Обязательства ЕС в области безопасности будут действовать только в случае, если Украина продолжит движение в сторону Европы, следует из документа, который распространил Совет Евросоюза."Обязательства ЕС по безопасности в отношении Украины действуют, пока Украина находится на европейском пути", — говорится в тексте.При этом киевские власти обязуются уважать ценности Евросоюза, среди которых человеческое достоинство, свобода, демократия и равенство, а также соблюдать верховенство права, права человека, в том числе меньшинств.Кроме того, в документе указывается, что обязательства по безопасности необходимо пересмотреть в срок не позднее десяти лет с момента подписания соглашения.Ранее в четверг председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали письменные обязательства в области безопасности. Помимо прочего, в договоре упоминается обязательство Евросоюза провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии", а также закреплено сотрудничество в девяти областях политики безопасности, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности, разминирование территории.Как указывал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, соглашение в том числе позволит использовать доходы от российских замороженных активов на оказание военной и финансовой помощи Украине.Киевские власти подписали уже целый ряд подобных двусторонних документов о безопасности с такими странами, как США, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Япония, Латвия, Канада, Литва и Эстония.В середине июня Владимир Путин на встрече с руководством МИД России отметил, что Москву не интересует, какие соглашения подписывает Зеленский, в них есть политическая и пропагандистская составляющие.

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https://ria.ru/20240612/poschechina-1952376408.html

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

киев

брюссель

украина

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в мире, киев, евросоюз, брюссель, украина, шарль мишель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, евросовет, еврокомиссия