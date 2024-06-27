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Избрание Трампа поможет Эрдогану в диалоге с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 27.06.2024
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09:28 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/ekspert-1955766779.html
Избрание Трампа поможет Эрдогану в диалоге с Россией, заявил эксперт
Избрание Трампа поможет Эрдогану в диалоге с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 27.06.2024
Избрание Трампа поможет Эрдогану в диалоге с Россией, заявил эксперт
Избрание Дональда Трампа президентом США может позволить турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану создать зону, где ему будет легче действовать в отношениях с... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:28
2024-06-27T09:28
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АНКАРА, 27 июн – РИА Новости. Избрание Дональда Трампа президентом США может позволить турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану создать зону, где ему будет легче действовать в отношениях с Россией, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки. "Посол США в Турции Джефф Флейк заявил 12 июня, что Турция "сильно привязана" к Западу и что стратегическое партнёрство между двумя странами "никогда не было сильнее". Затем Турция подписала итоговую декларацию украинской мирной конференции, состоявшейся в Швейцарии", - напомнил эксперт. По его словам, известно, что глава МИД Турции Хакан Фидан, Мехмет Шимшек - министр финансов и Ибрагим Калын - глава Национальной разведывательной организации (MİT) имеют хорошие отношения с бюрократией США, основанной на прошлом. "А Мехмет Шимшек, который полностью контролирует управление турецкой экономикой и проводит собственную политику, выделяется как ключевая фигура в американских отношениях. Для того, чтобы хрупкая турецкая экономика была полностью отрегулирована, Мехмет Шимшек должен продолжать свою программу ещё как минимум три года", - подчеркнул он. С другой стороны, по мнению эксперта, не остаётся незамеченным усиление антироссийских высказываний экспертов в близких к власти турецких СМИ. "Кто станет новым американским президентом в новую эпоху в отношениях с Вашингтоном – другая важная тема. В администрации США, где президентом, скорее всего, станет Дональд Трамп, Эрдоган сможет создать зону, где ему будет легче действовать в отношениях с Россией", - сказал аналитик.
https://ria.ru/20231206/bayden-1914007848.html
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в мире, сша, турция, россия, дональд трамп, мехмет шимшек, реджеп тайип эрдоган
В мире, США, Турция, Россия, Дональд Трамп, Мехмет Шимшек, Реджеп Тайип Эрдоган
Избрание Трампа поможет Эрдогану в диалоге с Россией, заявил эксперт

Эксперт: избрание Трампа позволит Эрдогану легче действовать в диалоге с Россией

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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АНКАРА, 27 июн – РИА Новости. Избрание Дональда Трампа президентом США может позволить турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану создать зону, где ему будет легче действовать в отношениях с Россией, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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"Посол США в Турции Джефф Флейк заявил 12 июня, что Турция "сильно привязана" к Западу и что стратегическое партнёрство между двумя странами "никогда не было сильнее". Затем Турция подписала итоговую декларацию украинской мирной конференции, состоявшейся в Швейцарии", - напомнил эксперт.
По его словам, известно, что глава МИД Турции Хакан Фидан, Мехмет Шимшек - министр финансов и Ибрагим Калын - глава Национальной разведывательной организации (MİT) имеют хорошие отношения с бюрократией США, основанной на прошлом.
"А Мехмет Шимшек, который полностью контролирует управление турецкой экономикой и проводит собственную политику, выделяется как ключевая фигура в американских отношениях. Для того, чтобы хрупкая турецкая экономика была полностью отрегулирована, Мехмет Шимшек должен продолжать свою программу ещё как минимум три года", - подчеркнул он.
С другой стороны, по мнению эксперта, не остаётся незамеченным усиление антироссийских высказываний экспертов в близких к власти турецких СМИ.
"Кто станет новым американским президентом в новую эпоху в отношениях с Вашингтоном – другая важная тема. В администрации США, где президентом, скорее всего, станет Дональд Трамп, Эрдоган сможет создать зону, где ему будет легче действовать в отношениях с Россией", - сказал аналитик.
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