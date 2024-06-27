Рейтинг@Mail.ru
В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 27.06.2024 (обновлено: 13:33 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/ege-1955801587.html
В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов
В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов - РИА Новости, 27.06.2024
В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов
Требования по сдаче экзамена по русскому языку для мигрантов не должны отличаться от требований к выпускникам 9-х и 11-х классов российских школ, сообщил глава... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:16
2024-06-27T13:33
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
петербургский международный юридический форум
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948975868_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_ca1ecde0e2fd28596db8d7024f693b6e.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Требования по сдаче экзамена по русскому языку для мигрантов не должны отличаться от требований к выпускникам 9-х и 11-х классов российских школ, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "В принципе эти требования (к сдаче экзамена по русскому языку) предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам 11-х классов наших школ. То есть, здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаковым для всех", - сказал Музаев на конференции "Правовые аспекты миграционной политики в современной России" в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948975868_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_33a1a67db983ea9c6f8bf75c0ef77f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), петербургский международный юридический форум, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Петербургский международный юридический форум, Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов

Рособрнадзор: требования для мигрантов по сдаче русского должны быть как в школе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ по русскому языку
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ по русскому языку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Требования по сдаче экзамена по русскому языку для мигрантов не должны отличаться от требований к выпускникам 9-х и 11-х классов российских школ, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"В принципе эти требования (к сдаче экзамена по русскому языку) предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам 11-х классов наших школ. То есть, здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаковым для всех", - сказал Музаев на конференции "Правовые аспекты миграционной политики в современной России" в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ)
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Изображение сгенерировано ИИ
Остаться нельзя депортировать: русский язык победит мигрантов-убийц
19 апреля, 08:00
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Петербургский международный юридический форумСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала