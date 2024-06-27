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В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов
В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов - РИА Новости, 27.06.2024
В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов
Требования по сдаче экзамена по русскому языку для мигрантов не должны отличаться от требований к выпускникам 9-х и 11-х классов российских школ, сообщил глава... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:16
2024-06-27T11:16
2024-06-27T13:33
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
петербургский международный юридический форум
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Требования по сдаче экзамена по русскому языку для мигрантов не должны отличаться от требований к выпускникам 9-х и 11-х классов российских школ, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "В принципе эти требования (к сдаче экзамена по русскому языку) предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам 11-х классов наших школ. То есть, здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаковым для всех", - сказал Музаев на конференции "Правовые аспекты миграционной политики в современной России" в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), петербургский международный юридический форум, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Петербургский международный юридический форум, Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов
Рособрнадзор: требования для мигрантов по сдаче русского должны быть как в школе