https://ria.ru/20240627/ege-1955801587.html

В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов

В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов - РИА Новости, 27.06.2024

В Рособрнадзоре рассказали о требованиях к ЕГЭ для мигрантов

Требования по сдаче экзамена по русскому языку для мигрантов не должны отличаться от требований к выпускникам 9-х и 11-х классов российских школ, сообщил глава... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:16

2024-06-27T11:16

2024-06-27T13:33

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

петербургский международный юридический форум

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Требования по сдаче экзамена по русскому языку для мигрантов не должны отличаться от требований к выпускникам 9-х и 11-х классов российских школ, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "В принципе эти требования (к сдаче экзамена по русскому языку) предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам 11-х классов наших школ. То есть, здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаковым для всех", - сказал Музаев на конференции "Правовые аспекты миграционной политики в современной России" в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), петербургский международный юридический форум, социальный навигатор, сн_образование