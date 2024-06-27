https://ria.ru/20240627/devochka-1955880008.html

Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при сходе поезда в Коми

Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при сходе поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024

Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при сходе поезда в Коми

Девочка, пострадавшая при сходе с рельсов пассажирского поезда в республике Коми, получила травмы мягких тканей, переломов не выявлено, сообщил исполняющий... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:31

2024-06-27T15:31

2024-06-27T15:31

происшествия

здоровье - общество

воркута

новороссийск

владимир уйба

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Девочка, пострадавшая при сходе с рельсов пассажирского поезда в республике Коми, получила травмы мягких тканей, переломов не выявлено, сообщил исполняющий обязанности заместителя главного врача Коми республиканской детской клинической больницы Максим Смирнов в эфире телеканала "Россия 24". Минздрав региона в четверг информировал о том, что девочка, пострадавшая при сходе поезда с рельсов, переведена в республиканскую детскую клиническую больницу, она находится в отделении реанимации. По данным ведомства на 10.30 четверга, в больницах оставались восемь пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута – Новороссийск. "Девочка поступила сегодня утром в тяжелом состоянии, она находится в отделении реанимации. Сейчас проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. Также запланирована консультация с федеральной клиникой по поводу ее дальнейшего лечения. (У пациентки) травмы мягких тканей, переломов не выявлено", – сказал Смирнов. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли два человека, госпитализированы 10, ведутся поиски еще одного пассажира.

воркута

новороссийск

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Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми 2024-06-27T15:31 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, воркута, новороссийск, владимир уйба, сход пассажирского поезда с рельс в коми, видео