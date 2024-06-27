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Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при сходе поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
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15:31 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/devochka-1955880008.html
Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при сходе поезда в Коми
Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при сходе поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при сходе поезда в Коми
Девочка, пострадавшая при сходе с рельсов пассажирского поезда в республике Коми, получила травмы мягких тканей, переломов не выявлено, сообщил исполняющий... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:31
2024-06-27T15:31
происшествия
здоровье - общество
воркута
новороссийск
владимир уйба
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Девочка, пострадавшая при сходе с рельсов пассажирского поезда в республике Коми, получила травмы мягких тканей, переломов не выявлено, сообщил исполняющий обязанности заместителя главного врача Коми республиканской детской клинической больницы Максим Смирнов в эфире телеканала "Россия 24". Минздрав региона в четверг информировал о том, что девочка, пострадавшая при сходе поезда с рельсов, переведена в республиканскую детскую клиническую больницу, она находится в отделении реанимации. По данным ведомства на 10.30 четверга, в больницах оставались восемь пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута – Новороссийск. "Девочка поступила сегодня утром в тяжелом состоянии, она находится в отделении реанимации. Сейчас проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. Также запланирована консультация с федеральной клиникой по поводу ее дальнейшего лечения. (У пациентки) травмы мягких тканей, переломов не выявлено", – сказал Смирнов. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли два человека, госпитализированы 10, ведутся поиски еще одного пассажира.
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Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
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происшествия, здоровье - общество, воркута, новороссийск, владимир уйба, сход пассажирского поезда с рельс в коми, видео
Происшествия, Здоровье - Общество, Воркута, Новороссийск, Владимир Уйба, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при сходе поезда в Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Девочка, пострадавшая при сходе с рельсов пассажирского поезда в республике Коми, получила травмы мягких тканей, переломов не выявлено, сообщил исполняющий обязанности заместителя главного врача Коми республиканской детской клинической больницы Максим Смирнов в эфире телеканала "Россия 24".
2024-06-27T15:31
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Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при сходе поезда в Коми

Пострадавшая при сходе поезда в Коми девочка получила травмы мягких тканей

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС эвакуируют пострадавших из пассажирского поезда, сошедшего с рельсов в районе города Инта республики Коми
Сотрудники МЧС эвакуируют пострадавших из пассажирского поезда, сошедшего с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС эвакуируют пострадавших из пассажирского поезда, сошедшего с рельсов в районе города Инта республики Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Девочка, пострадавшая при сходе с рельсов пассажирского поезда в республике Коми, получила травмы мягких тканей, переломов не выявлено, сообщил исполняющий обязанности заместителя главного врача Коми республиканской детской клинической больницы Максим Смирнов в эфире телеканала "Россия 24".
Минздрав региона в четверг информировал о том, что девочка, пострадавшая при сходе поезда с рельсов, переведена в республиканскую детскую клиническую больницу, она находится в отделении реанимации. По данным ведомства на 10.30 четверга, в больницах оставались восемь пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута – Новороссийск.
«
"Девочка поступила сегодня утром в тяжелом состоянии, она находится в отделении реанимации. Сейчас проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. Также запланирована консультация с федеральной клиникой по поводу ее дальнейшего лечения. (У пациентки) травмы мягких тканей, переломов не выявлено", – сказал Смирнов.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли два человека, госпитализированы 10, ведутся поиски еще одного пассажира.
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоВоркутаНовороссийскВладимир УйбаСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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