Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при сходе поезда в Коми
Пострадавшая при сходе поезда в Коми девочка получила травмы мягких тканей
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС эвакуируют пострадавших из пассажирского поезда, сошедшего с рельсов в районе города Инта республики Коми
Сотрудники МЧС эвакуируют пострадавших из пассажирского поезда, сошедшего с рельсов в районе города Инта республики Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Девочка, пострадавшая при сходе с рельсов пассажирского поезда в республике Коми, получила травмы мягких тканей, переломов не выявлено, сообщил исполняющий обязанности заместителя главного врача Коми республиканской детской клинической больницы Максим Смирнов в эфире телеканала "Россия 24".
Минздрав региона в четверг информировал о том, что девочка, пострадавшая при сходе поезда с рельсов, переведена в республиканскую детскую клиническую больницу, она находится в отделении реанимации. По данным ведомства на 10.30 четверга, в больницах оставались восемь пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута – Новороссийск.
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"Девочка поступила сегодня утром в тяжелом состоянии, она находится в отделении реанимации. Сейчас проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. Также запланирована консультация с федеральной клиникой по поводу ее дальнейшего лечения. (У пациентки) травмы мягких тканей, переломов не выявлено", – сказал Смирнов.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли два человека, госпитализированы 10, ведутся поиски еще одного пассажира.