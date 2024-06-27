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"Вспомните ее": в ФРГ обратились к американцам после гибели девочки в Крыму - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 27.06.2024 (обновлено: 06:03 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/devochka-1955743034.html
"Вспомните ее": в ФРГ обратились к американцам после гибели девочки в Крыму
"Вспомните ее": в ФРГ обратились к американцам после гибели девочки в Крыму - РИА Новости, 27.06.2024
"Вспомните ее": в ФРГ обратились к американцам после гибели девочки в Крыму
Американцам следует вспомнить о погибшей при украинском ударе по пляжу в Севастополе Лизе Кирнос во время президентских выборов в ноябре, написал бизнесмен и... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:27
2024-06-27T06:03
специальная военная операция на украине
в мире
севастополь
сша
германия
джо байден
выборы президента сша — 2024
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Американцам следует вспомнить о погибшей при украинском ударе по пляжу в Севастополе Лизе Кирнос во время президентских выборов в ноябре, написал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Лиза Кирнос, одна из маленьких девочек, которых Джо Байден убил американскими ракетами в Крыму. &lt;...&gt; Американские дроны и спутники использовались для того, чтобы ударить по этому солнышку кассетным боеприпасом. Вспомните о ней, когда будете голосовать (на выборах президента США. — Прим. ред.) в ноябре", — призвал он.Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.Во вторник в Севастополе простились с двухлетней Лизой Кирнос, погибшей при обстреле 23 июня. Губернатор Михаил Развозжаев сообщил, что ребенка похоронили на "Аллее славы" на кладбище Кальфа, где погребены герои—участники СВО. Весь Севастополь разделяет горе родителей и братьев Лизы, подчеркнул глава региона.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. Первые дебаты кандидатов пройдут в Атланте 27 июня.
https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955732451.html
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в мире, севастополь, сша, германия, джо байден, выборы президента сша — 2024, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, В мире, Севастополь, США, Германия, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
"Вспомните ее": в ФРГ обратились к американцам после гибели девочки в Крыму

Дотком призвал американцев вспомнить о погибшей Лизе Кирнос на выборах в ноябре

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Американцам следует вспомнить о погибшей при украинском ударе по пляжу в Севастополе Лизе Кирнос во время президентских выборов в ноябре, написал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Лиза Кирнос, одна из маленьких девочек, которых Джо Байден убил американскими ракетами в Крыму. <...> Американские дроны и спутники использовались для того, чтобы ударить по этому солнышку кассетным боеприпасом. Вспомните о ней, когда будете голосовать (на выборах президента США. — Прим. ред.) в ноябре", — призвал он.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Колокольцев призвал ООН дать оценку атаке ВСУ на Севастополь
01:29
Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом
Вчера, 23:35
Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
Во вторник в Севастополе простились с двухлетней Лизой Кирнос, погибшей при обстреле 23 июня. Губернатор Михаил Развозжаев сообщил, что ребенка похоронили на "Аллее славы" на кладбище Кальфа, где погребены герои—участники СВО. Весь Севастополь разделяет горе родителей и братьев Лизы, подчеркнул глава региона.
© Фото опубликовано в Telegram-канале Михаила РазвожаеваЛиза Кирнос
Лиза Кирнос
© Фото опубликовано в Telegram-канале Михаила Развожаева
Лиза Кирнос
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. Первые дебаты кандидатов пройдут в Атланте 27 июня.
День траура в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

Дети возле стихийного мемориала в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Погибли четверо, в том числе двое детей.

Стихийный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

Погибли четверо, в том числе двое детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 7

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 7

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 7

Погибли четверо, в том числе двое детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 7

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 7

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 7

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСевастопольСШАГерманияДжо БайденВыборы президента США — 2024Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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