https://ria.ru/20240627/devochka-1955743034.html

"Вспомните ее": в ФРГ обратились к американцам после гибели девочки в Крыму

"Вспомните ее": в ФРГ обратились к американцам после гибели девочки в Крыму - РИА Новости, 27.06.2024

"Вспомните ее": в ФРГ обратились к американцам после гибели девочки в Крыму

Американцам следует вспомнить о погибшей при украинском ударе по пляжу в Севастополе Лизе Кирнос во время президентских выборов в ноябре, написал бизнесмен и... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T04:27

2024-06-27T04:27

2024-06-27T06:03

специальная военная операция на украине

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севастополь

сша

германия

джо байден

выборы президента сша — 2024

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Американцам следует вспомнить о погибшей при украинском ударе по пляжу в Севастополе Лизе Кирнос во время президентских выборов в ноябре, написал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Лиза Кирнос, одна из маленьких девочек, которых Джо Байден убил американскими ракетами в Крыму. <...> Американские дроны и спутники использовались для того, чтобы ударить по этому солнышку кассетным боеприпасом. Вспомните о ней, когда будете голосовать (на выборах президента США. — Прим. ред.) в ноябре", — призвал он.Киев 23 июня совершил террористическую атаку в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.Во вторник в Севастополе простились с двухлетней Лизой Кирнос, погибшей при обстреле 23 июня. Губернатор Михаил Развозжаев сообщил, что ребенка похоронили на "Аллее славы" на кладбище Кальфа, где погребены герои—участники СВО. Весь Севастополь разделяет горе родителей и братьев Лизы, подчеркнул глава региона.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. Первые дебаты кандидатов пройдут в Атланте 27 июня.

https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955732451.html

https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955719391.html

севастополь

сша

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в мире, севастополь, сша, германия, джо байден, выборы президента сша — 2024, обстрел севастополя ракетами atacms