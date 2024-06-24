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День траура в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
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17:56 24.06.2024 (обновлено: 18:56 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955104397.html
День траура в Севастополе
День траура в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024
День траура в Севастополе
В Севастополе отменили все мероприятия и официально объявили день траура. РИА Новости, 24.06.2024
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россия
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В Севастополе отменили все мероприятия и официально объявили день траура.
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Фото, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины

День траура в Севастополе

Читать ria.ru в
В Севастополе отменили все мероприятия и официально объявили день траура.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

Дети возле стихийного мемориала в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Погибли четверо, в том числе двое детей.

Стихийный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

Погибли четверо, в том числе двое детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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