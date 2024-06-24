https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955104397.html

День траура в Севастополе

День траура в Севастополе - РИА Новости, 24.06.2024

День траура в Севастополе

В Севастополе отменили все мероприятия и официально объявили день траура. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:56

2024-06-24T17:56

2024-06-24T18:56

фото

обстрел севастополя ракетами atacms

севастополь

россия

вооруженные силы украины

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В Севастополе отменили все мероприятия и официально объявили день траура.

севастополь

россия

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2024

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