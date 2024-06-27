https://ria.ru/20240627/dagestan-1955960277.html

Преступную группу в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района

Преступную группу в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района - РИА Новости, 27.06.2024

Преступную группу в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района

Преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, сообщила... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T21:54

2024-06-27T21:54

2024-06-27T22:20

происшествия

сергокалинский район

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

дербент

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщал, что один из ликвидированных бандитов - 31-летний Осман Омаров, сын уволенного после терактов главы Сергокалинского района Магомеда Омарова."...(сообщник боевиков - ред.) вступил в созданную Омаровым О.М. группу… После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов", - говорится в пресс-релизе Верховного суда Дагестана об аресте сообщника боевиков, который помогал совершить теракт в Дербенте.В релизе суда отмечается, что для непосредственного участия в совершении преступлений Осман Омаров требовал от соучастников признать его единоличным лидером банды и дать ему присягу.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html

сергокалинский район

дербент

махачкала

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происшествия, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, махачкала