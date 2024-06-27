https://ria.ru/20240627/bondarev-1955813467.html

В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО

В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО - РИА Новости, 27.06.2024

В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО

Утверждение на посту генсека НАТО Марка Рютте говорит об ужесточении политики Запада по отношению к России, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:03

2024-06-27T12:03

2024-06-27T12:03

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Утверждение на посту генсека НАТО Марка Рютте говорит об ужесточении политики Запада по отношению к России, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Голландский политик Марк Рютте, который возглавлял правительство Нидерландов на протяжении последних 14 лет, теперь продолжит свою карьеру на международной арене в качестве нового генерального секретаря НАТО, сменив на этом посту норвежца Йенса Столтенберга. "Считаю, что назначение Рютте на пост главы НАТО, так же как и карьера других одиозных фигур западного блока – вроде нынешнего президента Чехии, генерала в отставке Петера Павела, который ранее возглавлял Военный комитет НАТО – говорит об ужесточении политики коллективного Запада против России. Сюда же отношу недавние новости о том, что лидеры стран Европейского союза решили выдвинуть кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза вместо Жозепа Борреля", - сказал Бондарев РИА Новости. Он также отметил, что в свете глобальных задач, стоящих перед НАТО "по отношению к России, мало что изменится - мы ожидаем продолжение давления на Россию под лозунги сдерживания её агрессии, хотя, всем известно, что ситуация выглядит с точностью до наоборот". Рютте в 2014 году поддержал введение санкций против России из-за ситуации на Украине. Позже он заявлял о необходимости их продления и ужесточения, ссылаясь на крушение малайзийского "боинга". В 2021 году он отказывался от участия в саммите Россия-ЕС, если на встрече будет находиться президент России Владимир Путин. После начала СВО на Украине призвал к введению персональных санкций против российского лидера и членов российского правительства, он полностью поддержал Украину и Владимира Зеленского, сказал Бондарев. "В связи с этим, политика России по отношению к НАТО сохранится так же, как к стороне, которая объявила нас врагом", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20240626/ryutte-1955566242.html

https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html

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в мире, россия, украина, марк рютте, виктор бондарев, йенс столтенберг, нато, евросоюз