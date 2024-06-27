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В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО - РИА Новости, 27.06.2024
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12:03 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/bondarev-1955813467.html
В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО
В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО - РИА Новости, 27.06.2024
В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО
Утверждение на посту генсека НАТО Марка Рютте говорит об ужесточении политики Запада по отношению к России, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:03
2024-06-27T12:03
в мире
россия
украина
марк рютте
виктор бондарев
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Утверждение на посту генсека НАТО Марка Рютте говорит об ужесточении политики Запада по отношению к России, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Голландский политик Марк Рютте, который возглавлял правительство Нидерландов на протяжении последних 14 лет, теперь продолжит свою карьеру на международной арене в качестве нового генерального секретаря НАТО, сменив на этом посту норвежца Йенса Столтенберга. "Считаю, что назначение Рютте на пост главы НАТО, так же как и карьера других одиозных фигур западного блока – вроде нынешнего президента Чехии, генерала в отставке Петера Павела, который ранее возглавлял Военный комитет НАТО – говорит об ужесточении политики коллективного Запада против России. Сюда же отношу недавние новости о том, что лидеры стран Европейского союза решили выдвинуть кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза вместо Жозепа Борреля", - сказал Бондарев РИА Новости. Он также отметил, что в свете глобальных задач, стоящих перед НАТО "по отношению к России, мало что изменится - мы ожидаем продолжение давления на Россию под лозунги сдерживания её агрессии, хотя, всем известно, что ситуация выглядит с точностью до наоборот". Рютте в 2014 году поддержал введение санкций против России из-за ситуации на Украине. Позже он заявлял о необходимости их продления и ужесточения, ссылаясь на крушение малайзийского "боинга". В 2021 году он отказывался от участия в саммите Россия-ЕС, если на встрече будет находиться президент России Владимир Путин. После начала СВО на Украине призвал к введению персональных санкций против российского лидера и членов российского правительства, он полностью поддержал Украину и Владимира Зеленского, сказал Бондарев. "В связи с этим, политика России по отношению к НАТО сохранится так же, как к стороне, которая объявила нас врагом", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20240626/ryutte-1955566242.html
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в мире, россия, украина, марк рютте, виктор бондарев, йенс столтенберг, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Марк Рютте, Виктор Бондарев, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
В Совфеде прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО

Бондарев: назначение Рютте говорит об ужесточении политики Запада против России

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Утверждение на посту генсека НАТО Марка Рютте говорит об ужесточении политики Запада по отношению к России, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Голландский политик Марк Рютте, который возглавлял правительство Нидерландов на протяжении последних 14 лет, теперь продолжит свою карьеру на международной арене в качестве нового генерального секретаря НАТО, сменив на этом посту норвежца Йенса Столтенберга.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Нидерландский политик Рютте стал новым генсеком НАТО
26 июня, 13:13
"Считаю, что назначение Рютте на пост главы НАТО, так же как и карьера других одиозных фигур западного блока – вроде нынешнего президента Чехии, генерала в отставке Петера Павела, который ранее возглавлял Военный комитет НАТО – говорит об ужесточении политики коллективного Запада против России. Сюда же отношу недавние новости о том, что лидеры стран Европейского союза решили выдвинуть кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза вместо Жозепа Борреля", - сказал Бондарев РИА Новости.
Он также отметил, что в свете глобальных задач, стоящих перед НАТО "по отношению к России, мало что изменится - мы ожидаем продолжение давления на Россию под лозунги сдерживания её агрессии, хотя, всем известно, что ситуация выглядит с точностью до наоборот".
Рютте в 2014 году поддержал введение санкций против России из-за ситуации на Украине. Позже он заявлял о необходимости их продления и ужесточения, ссылаясь на крушение малайзийского "боинга". В 2021 году он отказывался от участия в саммите Россия-ЕС, если на встрече будет находиться президент России Владимир Путин. После начала СВО на Украине призвал к введению персональных санкций против российского лидера и членов российского правительства, он полностью поддержал Украину и Владимира Зеленского, сказал Бондарев.
"В связи с этим, политика России по отношению к НАТО сохранится так же, как к стороне, которая объявила нас врагом", - заключил сенатор.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Станет более агрессивным". НАТО указала на участь России
Вчера, 08:00
 
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