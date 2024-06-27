https://ria.ru/20240627/beglov-1955969287.html

Выпускники из 38 российских регионов приехали на "Алые паруса" в Петербурге

Выпускники из 38 российских регионов приехали на "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости, 27.06.2024

Выпускники из 38 российских регионов приехали на "Алые паруса" в Петербурге

На праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге приехали выпускники из 38 субъектов РФ, также будут ребята из 16 иностранных государств, сообщил губернатор города... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T23:48

2024-06-27T23:48

2024-06-27T23:49

общество

санкт-петербург

россия

мариуполь

александр беглов

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. На праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге приехали выпускники из 38 субъектов РФ, также будут ребята из 16 иностранных государств, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Выпущено порядка 130 тысяч билетов для выпускников школ, колледжей Петербурга и гостей нашего города. На "Алые паруса" приехали ребята из 38 субъектов Федерации, включая новые регионы, 500 школьников из нашего города-побратима Мариуполя. Также будут ребята из 16 иностранных государств", - сказал он в эфире Телеканала 78. Губернатор также напомнил, что билеты на праздник - именные, пройти по чужому билету не получится. "Праздник, который 20 лет назад возродил президент России, получил мировую известность. Праздник стал одним из крупнейших событий в сфере событийного туризма. Многие хотят на нем побывать. Но хотел бы напомнить, что билеты на "Алые паруса" не продаются. Они персональные. По чужому билету, купленному с рук, на Дворцовую площадь никого не пустят. Как и без паспорта", - добавил губернатор. По его словам, в этом году заглавная тема "Алых парусов" - Год семьи. Также не будут забыты две важные даты: 300 лет Санкт-Петербургского университета и 300 лет Академии наук. "Это символы того, что город и страна ждут наших выпускников. Для них созданы все условия. Можно сразу пойти работать на хорошую зарплату. России сегодня очень нужны рабочие руки. Можно пойти учиться дальше, и двигаться вперед по науке, технологиям, или открывать свой бизнес. Выпускники для нас сегодня – главные. Мы должны помогать им не на словах, а на деле. Мы готовы помогать не только с работой, но всеми социальными программами", - сказал Беглов. Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге состоится в пятницу. Ключевой темой праздника станет Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и возродилась лишь спустя 25 лет.

https://ria.ru/20240622/mesta-1954738425.html

https://ria.ru/20240305/mariupol-1931291177.html

https://ria.ru/20231218/putin-1916574874.html

санкт-петербург

россия

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общество, санкт-петербург, россия, мариуполь, александр беглов, владимир путин