https://ria.ru/20240627/bastrykin--1955911127.html
СК объяснил слова Бастрыкина в адрес Госдумы
СК объяснил слова Бастрыкина в адрес Госдумы - РИА Новости, 27.06.2024
СК объяснил слова Бастрыкина в адрес Госдумы
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов, а пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:30
2024-06-27T17:30
2024-06-27T18:20
россия
александр бастрыкин
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
петербургский международный юридический форум
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов, а пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в сфере миграции, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В четверг на полях ПМЮФ глава СК задал вопрос одному из парламентариев по поводу напряженной ситуации с мигрантами в России. Депутат ответила, что Госдума занимается решением этой проблемы. Бастрыкин, в свою очередь, процитировал один из комментариев в соцсетях в адрес нижней палаты парламента: "Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура"."Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции", — пояснила Петренко.Она также подтвердила, что председатель СК только процитировал один из многочисленных постов в социальных сетях. "Вместо того чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста", — резюмировала представитель ведомства.Бастрыкин, выступая на форуме, призвал к изменению миграционной политики в России, допустив возможность решения политических, экономических, национальных и других проблем за счет внутренних ресурсов. Кроме того, он призвал руководствоваться вопросами нацбезопасности при найме на работу мигрантов.Петербургский международный юридический форум проходит с 26 по 28 июня. Его основная тема — право как основа глобального равновесия. Мероприятие традиционно собрало ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html
https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955779159.html
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россия, александр бастрыкин, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, петербургский международный юридический форум, политика
Россия, Александр Бастрыкин, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Петербургский международный юридический форум, Политика
СК объяснил слова Бастрыкина в адрес Госдумы
СК: Бастрыкин хотел привлечь внимание к ситуации с мигрантами, а не оскорбить ГД
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов, а пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в сфере миграции, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В четверг на полях ПМЮФ глава СК задал вопрос одному из парламентариев по поводу напряженной ситуации с мигрантами в России. Депутат ответила, что Госдума занимается решением этой проблемы. Бастрыкин, в свою очередь, процитировал один из комментариев в соцсетях в адрес нижней палаты парламента: "Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура".
"Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции", — пояснила Петренко.
Она также подтвердила, что председатель СК только процитировал один из многочисленных постов в социальных сетях.
"Вместо того чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста", — резюмировала представитель ведомства.
Бастрыкин, выступая на форуме, призвал к изменению миграционной политики в России, допустив возможность решения политических, экономических, национальных и других проблем за счет внутренних ресурсов. Кроме того, он призвал руководствоваться вопросами нацбезопасности при найме на работу мигрантов.
Петербургский международный юридический форум проходит с 26 по 28 июня. Его основная тема — право как основа глобального равновесия. Мероприятие традиционно собрало ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЮФ.