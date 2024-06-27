https://ria.ru/20240627/bastrykin--1955911127.html

СК объяснил слова Бастрыкина в адрес Госдумы

СК объяснил слова Бастрыкина в адрес Госдумы - РИА Новости, 27.06.2024

СК объяснил слова Бастрыкина в адрес Госдумы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов, а пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:30

2024-06-27T17:30

2024-06-27T18:20

россия

александр бастрыкин

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

петербургский международный юридический форум

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов, а пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в сфере миграции, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В четверг на полях ПМЮФ глава СК задал вопрос одному из парламентариев по поводу напряженной ситуации с мигрантами в России. Депутат ответила, что Госдума занимается решением этой проблемы. Бастрыкин, в свою очередь, процитировал один из комментариев в соцсетях в адрес нижней палаты парламента: "Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура"."Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции", — пояснила Петренко.Она также подтвердила, что председатель СК только процитировал один из многочисленных постов в социальных сетях. "Вместо того чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста", — резюмировала представитель ведомства.Бастрыкин, выступая на форуме, призвал к изменению миграционной политики в России, допустив возможность решения политических, экономических, национальных и других проблем за счет внутренних ресурсов. Кроме того, он призвал руководствоваться вопросами нацбезопасности при найме на работу мигрантов.Петербургский международный юридический форум проходит с 26 по 28 июня. Его основная тема — право как основа глобального равновесия. Мероприятие традиционно собрало ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955779159.html

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

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россия, александр бастрыкин, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, петербургский международный юридический форум, политика