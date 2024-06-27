https://ria.ru/20240627/assanzh-1955909504.html

Жена Ассанжа рассказала, как он будет возвращаться к привычной жизни

Жена Ассанжа рассказала, как он будет возвращаться к привычной жизни - РИА Новости, 27.06.2024

Жена Ассанжа рассказала, как он будет возвращаться к привычной жизни

Супруга недавно освобожденного из британской тюрьмы основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла рассказала, что ее муж после освобождения собирается... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:24

2024-06-27T17:24

2024-06-27T17:24

в мире

австралия

северные марианские острова

ирак

хиллари клинтон

джулиан ассанж

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Супруга недавно освобожденного из британской тюрьмы основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла рассказала, что ее муж после освобождения собирается ежедневно плавать в океане, а также наслаждаться нормальными постелью и едой. "Джулиан собирается плавать ежедневно в океане, он собирается спать в нормальной постели, он собирается пробовать на вкус нормальную пищу, а еще он собирается наслаждаться тем, что свободен... Только что он впервые за 14 лет оказался на свободе, ему нужно время отдохнуть и восстановиться", - заявила супруга Ассанжа, отвечая в ходе пресс-конференции в Австралии на вопросы журналистов. Ассанж в среду признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой, и прямо из суда Северных Марианских островов был отпущен домой в Австралию. Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955588040.html

австралия

северные марианские острова

ирак

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в мире, австралия, северные марианские острова, ирак, хиллари клинтон, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа