https://ria.ru/20240627/assanzh-1955643675.html

"Опасная сделка". Стал известен следующий ход Ассанжа после освобождения

"Опасная сделка". Стал известен следующий ход Ассанжа после освобождения - РИА Новости, 27.06.2024

"Опасная сделка". Стал известен следующий ход Ассанжа после освобождения

Основатель ресурса WikiLeaks, публикующего "сливы" секретных материалов, вышел на свободу. В заключении Джулиан Ассанж находился с 2019-го — в Великобритании. В РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:00

2024-06-27T08:00

2024-06-27T12:54

джулиан ассанж

в мире

сша

швеция

брэдли мэннинг

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Основатель ресурса WikiLeaks, публикующего "сливы" секретных материалов, вышел на свободу. В заключении Джулиан Ассанж находился с 2019-го — в Великобритании. В требовавших экстрадиции Соединенных Штатах ему грозило наказание вплоть до смертной казни. Однако, по всей видимости, на этом скандальная многолетняя история не заканчивается.В зачет отбытого срокаЕго отпустили 24 июня, после того как он согласился признать себя виновным по одному пункту американских обвинений — в незаконном получении и раскрытии материалов, касающихся национальной безопасности. Выйдя на свободу, он сел в самолет до Сайпана, административного центра Северных Марианских островов — неинкорпорированной территории США. Там Ассанжа ждал суд.Он упорно выступал против экстрадиции на материковую часть Соединенных Штатов, опасаясь, что его отправят прямиком в федеральную тюрьму. А острова находятся относительно недалеко от Австралии, гражданином которой и является основатель WikiLeaks.Слушания состоялись 26 июня. Жена Ассанжа, Стелла, по окончании опубликовала видеозапись о том, как ее супруг подписывает документы о признании вины и садится в самолет до Канберры.Приговор — пять лет. Но зачли время, проведенное в британской тюрьме. И пообещали не выдвигать новых обвинений.Команда WikiLeaks обратилась к сторонникам в социальных сетях с просьбой собрать 520 тысяч долларов — столько потратили на фрахт двухмоторного самолета в Австралию. Перелет оплатила Канберра, но деньги надо вернуть. Стелла уточнила, что мужу не разрешили воспользоваться коммерческими авиалиниями. Уже собрали почти 400 тысяч.От 170 лет до смертной казниСделка Ассанжа с судом положила конец многолетнему преследованию. В 2019 году большое федеральное жюри в США выдвинуло обвинения по 18 пунктам, связанным с распространением WikiLeaks секретных документов. Это по большей части материалы, переданные бывшим аналитиком разведки армии США Брэдли Мэннингом (ныне — Челси Мэннинг, освобождена из тюрьмы в 2020-м). Ассанжу грозил срок до 170 лет.Стремительный взлет WikiLeaks пришелся на 2010-й — пик публикаций "сливов". Помимо скучной для широкой аудитории дипломатической переписки, там было много компрометирующих США документов, в том числе о расстреле с вертолетов мирных жителей в Ираке.Американцы сразу открыли расследование по подозрению в шпионаже, а это — вплоть до смертной казни. Ассанж в ответ переместил серверы WikiLeaks в Швецию, где закон гарантировал анонимность в интернете.В эквадорском посольствеОднако тут же возникли проблемы со шведами. Вернее, шведками — две из них обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах. С крайне нелепыми, противоречивыми подробностями — и совершенно синхронно.Американский след в этом был очевиден. Опасаясь экстрадиции, Ассанж улетел в Лондон. Из Стокгольма последовал запрос. Разбирательства продолжались почти два года. Вердикт приняли в пользу экстрадиции.Ассанж укрылся в лондонском посольстве Эквадора. Дошло до того, что британцы рассматривали возможность силового проникновения в здание дипмиссии. Но по Венской конвенции о дипломатических сношениях территория посольства по статусу приравнивается к государственной. И такой "штурм" де-юре означал бы вторжение в Эквадор.Ему готовы были предоставить политическое убежище в этой южноамериканской стране. Однако по дороге в аэропорт Ассанжа, конечно, схватили бы.В 2019-м президент Эквадора Ленин Морено лишил его права на убежище — во многом это было связано с очередными документами, опубликованными WikiLeaks. Ассанжа арестовали.Тогда же подоспел запрос об экстрадиции в США. Лондон требовал гарантий, что заключенного не казнят. Бесчисленные слушания, ходатайства и апелляции не прекращались пять лет.Борьба за помилованиеХотя сделка с частичным признанием вины и зачетом отбытого срока уберегла Ассанжа от десятилетий в американской тюрьме, вопросы к Вашингтону остаются."Надеюсь, журналисты осознают опасность судебного процесса, который криминализирует сбор и распространение общественно важной информации. Этот прецедент наверняка используют против СМИ", — предупредила Стелла.Европейская федерация журналистов (EFJ) также указала на неоднозначные обстоятельства освобождения основателя WikiLeaks. "Вынуждая Джулиана Ассанжа признать себя виновным в преступлении, которого он не совершал, Вашингтон продолжает оказывать давление на любого журналиста в любой точке мира, который раскрывает секретную информацию о национальной обороне США", — говорится в заявлении, направленном РИА Новости генсеком EFJ Рикардо Гутьерресом."Очень напугало то, что он не сказал ни одного слова после того, как вышел из суда, — отметила, в свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова. — <…> Человек, который является, в общем-то, певцом правды, певцом свободы, который ставит правду и истину выше собственного благополучия, наверное, имеет что сказать людям, поддерживавшим его на протяжении всех этих 14 лет".Ассанж намерен добиваться официального помилования. Его жена призывает журналистов всего мира объединиться для этого — чтобы основателя WikiLeaks не просто осудили и освободили задним числом, а полностью реабилитировали.

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джулиан ассанж, в мире, сша, швеция, брэдли мэннинг, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа