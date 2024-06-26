США продолжают давить на журналистов, заявили в EFJ
Европейская федерация журналистов считает, что США продолжают давить на прессу
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВидеокамера с микрофоном перед пленарной сессией Европарламента в Страсбурге
Видеокамера с микрофоном перед пленарной сессией Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Европейская федерация журналистов (EFJ) приветствует освобождение австралийского журналиста Джулиана Ассанжа, однако считает, что, заставив его признать вину в том, чего он не совершал, США продолжают оказывать давление на журналистов в мире, говорится в заявлении федерации, поступившем в ответ на запрос РИА Новости.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира. Суд Северных Марианских остров в среду приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. Самолет с основателем сервиса Wikileaks приземлился в австралийской столице Канберре.
"Европейская федерация журналистов (EFJ) присоединяется к Международной федерации журналистов (IFJ) и приветствует освобождение австралийского журналиста Джулиана Ассанжа после 14 лет судебных преследований и (в том числе - ред.) пяти лет тюремного заключения. Снятие 17 из 18 предъявленных ему обвинений позволяет избежать криминализации обычной журналистской практики... Но, вынуждая Джулиана Ассанжа признать себя виновным в преступлении, которого он не совершал, США продолжают оказывать давление на любого журналиста в любой точке мира, который раскрывает секретную информацию о национальной обороне США", - говорится в заявлении, направленном РИА Новости генсеком EFJ Рикардо Гутьерресом.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.