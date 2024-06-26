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США продолжают давить на журналистов, заявили в EFJ - РИА Новости, 26.06.2024
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15:03 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/zhurnalisty-1955595942.html
США продолжают давить на журналистов, заявили в EFJ
США продолжают давить на журналистов, заявили в EFJ - РИА Новости, 26.06.2024
США продолжают давить на журналистов, заявили в EFJ
Европейская федерация журналистов (EFJ) приветствует освобождение австралийского журналиста Джулиана Ассанжа, однако считает, что, заставив его признать вину в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:03
2024-06-26T15:03
в мире
сша
северные марианские острова
канберра
джулиан ассанж
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Европейская федерация журналистов (EFJ) приветствует освобождение австралийского журналиста Джулиана Ассанжа, однако считает, что, заставив его признать вину в том, чего он не совершал, США продолжают оказывать давление на журналистов в мире, говорится в заявлении федерации, поступившем в ответ на запрос РИА Новости. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира. Суд Северных Марианских остров в среду приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. Самолет с основателем сервиса Wikileaks приземлился в австралийской столице Канберре. "Европейская федерация журналистов (EFJ) присоединяется к Международной федерации журналистов (IFJ) и приветствует освобождение австралийского журналиста Джулиана Ассанжа после 14 лет судебных преследований и (в том числе - ред.) пяти лет тюремного заключения. Снятие 17 из 18 предъявленных ему обвинений позволяет избежать криминализации обычной журналистской практики... Но, вынуждая Джулиана Ассанжа признать себя виновным в преступлении, которого он не совершал, США продолжают оказывать давление на любого журналиста в любой точке мира, который раскрывает секретную информацию о национальной обороне США", - говорится в заявлении, направленном РИА Новости генсеком EFJ Рикардо Гутьерресом. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955562501.html
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в мире, сша, северные марианские острова, канберра, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Северные Марианские острова, Канберра, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
США продолжают давить на журналистов, заявили в EFJ

Европейская федерация журналистов считает, что США продолжают давить на прессу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВидеокамера с микрофоном перед пленарной сессией Европарламента в Страсбурге
Видеокамера с микрофоном перед пленарной сессией Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Видеокамера с микрофоном перед пленарной сессией Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Европейская федерация журналистов (EFJ) приветствует освобождение австралийского журналиста Джулиана Ассанжа, однако считает, что, заставив его признать вину в том, чего он не совершал, США продолжают оказывать давление на журналистов в мире, говорится в заявлении федерации, поступившем в ответ на запрос РИА Новости.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира. Суд Северных Марианских остров в среду приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. Самолет с основателем сервиса Wikileaks приземлился в австралийской столице Канберре.
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"Европейская федерация журналистов (EFJ) присоединяется к Международной федерации журналистов (IFJ) и приветствует освобождение австралийского журналиста Джулиана Ассанжа после 14 лет судебных преследований и (в том числе - ред.) пяти лет тюремного заключения. Снятие 17 из 18 предъявленных ему обвинений позволяет избежать криминализации обычной журналистской практики... Но, вынуждая Джулиана Ассанжа признать себя виновным в преступлении, которого он не совершал, США продолжают оказывать давление на любого журналиста в любой точке мира, который раскрывает секретную информацию о национальной обороне США", - говорится в заявлении, направленном РИА Новости генсеком EFJ Рикардо Гутьерресом.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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