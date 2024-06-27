https://ria.ru/20240627/abbas-1955806260.html

Источник назвал сроки визита Аббаса в Россию

Источник назвал сроки визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 27.06.2024

Источник назвал сроки визита Аббаса в Россию

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планируется в августе, заявил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:28

2024-06-27T11:28

2024-06-27T11:28

россия

махмуд аббас

юрий ушаков

палестина

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_a5996ad8a7ac5dd157e5d3be2450f314.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планируется в августе, заявил РИА Новости дипломатический источник. "Приблизительно в августе", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.

https://ria.ru/20240625/modi-1955319550.html

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, махмуд аббас, юрий ушаков, палестина, политика