https://ria.ru/20240627/abbas-1955806260.html
Источник назвал сроки визита Аббаса в Россию
Источник назвал сроки визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 27.06.2024
Источник назвал сроки визита Аббаса в Россию
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планируется в августе, заявил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:28
2024-06-27T11:28
2024-06-27T11:28
россия
махмуд аббас
юрий ушаков
палестина
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планируется в августе, заявил РИА Новости дипломатический источник. "Приблизительно в августе", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.
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россия, махмуд аббас, юрий ушаков, палестина, политика
Россия, Махмуд Аббас, Юрий Ушаков, Палестина, Политика
Источник назвал сроки визита Аббаса в Россию
Источник: визит президента Палестины Аббаса в Россию планируется в августе