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Источник назвал сроки визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 27.06.2024
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11:28 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/abbas-1955806260.html
Источник назвал сроки визита Аббаса в Россию
Источник назвал сроки визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 27.06.2024
Источник назвал сроки визита Аббаса в Россию
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планируется в августе, заявил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:28
2024-06-27T11:28
россия
махмуд аббас
юрий ушаков
палестина
политика
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планируется в августе, заявил РИА Новости дипломатический источник. "Приблизительно в августе", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.
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россия, махмуд аббас, юрий ушаков, палестина, политика
Россия, Махмуд Аббас, Юрий Ушаков, Палестина, Политика
Источник назвал сроки визита Аббаса в Россию

Источник: визит президента Палестины Аббаса в Россию планируется в августе

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планируется в августе, заявил РИА Новости дипломатический источник.
«
"Приблизительно в августе", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Кремле пообещали своевременно сообщить даты визита Моди в Россию
25 июня, 13:47
 
РоссияМахмуд АббасЮрий УшаковПалестинаПолитика
 
 
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