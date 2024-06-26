https://ria.ru/20240626/zyuganov-1955146541.html

Биография Геннадия Зюганова

Биография Геннадия Зюганова - РИА Новости, 26.06.2024

Биография Геннадия Зюганова

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (ЦК КПРФ), руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Андреевич... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T04:29

2024-06-26T04:29

2024-06-26T04:29

справки

орловская область

геннадий зюганов

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Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (ЦК КПРФ), руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Андреевич Зюганов родился 26 июня 1944 года в селе Мымрино Знаменского района Орловской области в семье учителей. В 1969 году окончил физико-математический факультет Орловского государственного педагогического института (ныне Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева), в 1980 году защитил кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Доктор философских наук. С 1957 года – член Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Был первым секретарем райкома, горкома, обкома комсомола.Трудовую деятельность начал сельским школьным учителем.В 1963-1966 годах проходил службу в армии в специальной разведке группы советских войск в Германии.В 1969-1970 годах Зюганов преподавал в Орловском государственном педагогическом институте на кафедре высшей математики.С 1970 по 1978 год был депутатом Орловского городского и областного советов.В 1974-1978 годах занимал должность секретаря, затем второго секретаря Орловского горкома КПСС.В 1980-1983 годах работал заведующим отделом пропаганды Орловского обкома КПСС.В 1983 году Геннадий Зюганов перешел на работу в ЦК КПСС. Занимался вопросами государственного строительства, гуманитарными и идеологическими проблемами.В 1989-1990 годах занимал должность заместителя заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС.В 1990 году Геннадий Зюганов был одним из инициаторов создания Коммунистической партии РСФСР. Был избран членом Политбюро, секретарем Центрального комитета КП РСФСР.В декабре 1991 года он был включен в состав Координационного совета Российского общенародного союза.В 1992 году Зюганов был избран председателем Координационного совета народно-патриотических сил России. Вошел в комитет Фронта национального спасения. Был членом инициативной группы по созыву восстановительного съезда Компартии России.В 1993 году на II чрезвычайном съезде Геннадия Зюганова избрали председателем Центрального исполнительного комитета КПРФ. В 1995 году на III съезде КПРФ был избран председателем ЦК КПРФ. С тех пор несколько раз переизбирался на этот пост, в последний раз – в апреле 2021 года. В 2001 году Зюганов был избран председателем Совета Союза коммунистических партий – КПСС (добровольное международное общественное объединение коммунистических партий, действующих в государствах, образовавшихся на территории СССР). Занимает этот пост по настоящее время.Геннадий Зюганов избирался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого (1993-1995), второго (1996-1999), третьего (2000-2003), четвертого (2004-2007), пятого (2008-2011), шестого (2012-2016), седьмого (2016-2021) и восьмого (с 19 сентября 2021 года) созывов. Он является руководителем фракции КПРФ, членом комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.Четыре раза баллотировался на пост президента РФ – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. По итогам выборов Геннадий Зюганов занимал вторые места: в 1996 года он уступил Борису Ельцину во втором туре, набрав 40,3% голосов избирателей; в 2000 и 2012 годах уступил Владимиру Путину с результатами 29,21% и 17,18 соответственно, в 2008 году – Дмитрию Медведеву с результатом 17,72% голосов. Является членом Государственного совета Российской Федерации.Геннадий Зюганов – автор более 80 книг и монографий, изданных в России и за рубежом.Имеет воинское звание полковник запаса.Награжден многими орденами и медалями, в том числе орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2019), III (2023) и II (2024) степеней, орденом Александра Невского (2014), медалью Столыпина II степени (2019) и др. Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2019)Является лауреатом Международной премии имени Шолохова.Геннадий Зюганов женат, есть сын и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, орловская область, геннадий зюганов