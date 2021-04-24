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Зюганова переизбрали председателем КПРФ
Зюганова переизбрали председателем КПРФ
Пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии, сообщил его пресс-секретарь Александр Ющенко. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T19:20
2021-04-24T19:20
2021-04-24T19:44
россия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии, сообщил его пресс-секретарь Александр Ющенко.Он уточнил, что голосовавших против и воздержавшихся не было.Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года.Выборы лидера партии прошли в рамках XVIII отчетно-выборного съезда, на котором участники также избрали новый состав ЦК и контрольную комиссию.Зюганову 76 лет, он избирался депутатом Госдумы всех семи созывов, а также четырежды баллотировался на пост президента России.В середине апреля глава ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы заявил, что лидером КПРФ на ближайшем съезде станет Юрий Афонин, а Зюганов возьмет самоотвод. Комментируя слова своего коллеги по парламенту, руководитель коммунистов предположил, что они связаны с началом активной фазы весеннего обострения.
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россия, александр ющенко, кпрф, геннадий зюганов, москва, политика
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии, сообщил его пресс-секретарь Александр Ющенко
.
Он уточнил, что голосовавших против и воздержавшихся не было.
Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года.
Выборы лидера партии прошли в рамках XVIII отчетно-выборного съезда, на котором участники также избрали новый состав ЦК и контрольную комиссию.
Зюганову 76 лет, он избирался депутатом Госдумы
всех семи созывов, а также четырежды баллотировался на пост президента России
.
В середине апреля глава ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы заявил, что лидером КПРФ на ближайшем съезде станет Юрий Афонин, а Зюганов возьмет самоотвод. Комментируя слова своего коллеги по парламенту, руководитель коммунистов предположил, что они связаны с началом активной фазы весеннего обострения.