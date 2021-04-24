https://ria.ru/20210424/zyuganov-1729791607.html

Зюганова переизбрали председателем КПРФ

Зюганова переизбрали председателем КПРФ

Пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии, сообщил его пресс-секретарь Александр Ющенко. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T19:20

2021-04-24T19:20

2021-04-24T19:44

россия

александр ющенко

кпрф

геннадий зюганов

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политика

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии, сообщил его пресс-секретарь Александр Ющенко.Он уточнил, что голосовавших против и воздержавшихся не было.Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года.Выборы лидера партии прошли в рамках XVIII отчетно-выборного съезда, на котором участники также избрали новый состав ЦК и контрольную комиссию.Зюганову 76 лет, он избирался депутатом Госдумы всех семи созывов, а также четырежды баллотировался на пост президента России.В середине апреля глава ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы заявил, что лидером КПРФ на ближайшем съезде станет Юрий Афонин, а Зюганов возьмет самоотвод. Комментируя слова своего коллеги по парламенту, руководитель коммунистов предположил, что они связаны с началом активной фазы весеннего обострения.

https://ria.ru/20210414/zyuganov-1728247845.html

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россия, александр ющенко, кпрф, геннадий зюганов, москва, политика