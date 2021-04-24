Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210424/zyuganov-1729791607.html
Зюганова переизбрали председателем КПРФ
Зюганова переизбрали председателем КПРФ
Пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии, сообщил его пресс-секретарь Александр Ющенко. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T19:20
2021-04-24T19:44
россия
александр ющенко
кпрф
геннадий зюганов
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727422223_0:186:3088:1924_1920x0_80_0_0_e3e688e2c9b90116ca9ff8c539425e9c.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии, сообщил его пресс-секретарь Александр Ющенко.Он уточнил, что голосовавших против и воздержавшихся не было.Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года.Выборы лидера партии прошли в рамках XVIII отчетно-выборного съезда, на котором участники также избрали новый состав ЦК и контрольную комиссию.Зюганову 76 лет, он избирался депутатом Госдумы всех семи созывов, а также четырежды баллотировался на пост президента России.В середине апреля глава ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы заявил, что лидером КПРФ на ближайшем съезде станет Юрий Афонин, а Зюганов возьмет самоотвод. Комментируя слова своего коллеги по парламенту, руководитель коммунистов предположил, что они связаны с началом активной фазы весеннего обострения.
https://ria.ru/20210414/zyuganov-1728247845.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727422223_617:237:3030:2047_1920x0_80_0_0_1a4fb45bf4e964f133868708db31bf52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр ющенко, кпрф, геннадий зюганов, москва, политика

Зюганова переизбрали председателем КПРФ

19:20 24.04.2021 (обновлено: 19:44 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСовместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
Совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии, сообщил его пресс-секретарь Александр Ющенко.
Он уточнил, что голосовавших против и воздержавшихся не было.
Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года.
Выборы лидера партии прошли в рамках XVIII отчетно-выборного съезда, на котором участники также избрали новый состав ЦК и контрольную комиссию.
Зюганову 76 лет, он избирался депутатом Госдумы всех семи созывов, а также четырежды баллотировался на пост президента России.
В середине апреля глава ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы заявил, что лидером КПРФ на ближайшем съезде станет Юрий Афонин, а Зюганов возьмет самоотвод. Комментируя слова своего коллеги по парламенту, руководитель коммунистов предположил, что они связаны с началом активной фазы весеннего обострения.
Первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 14:52
Зюганов связал высказывания Жириновского о КПРФ с "весенним обострением"
 
РоссияАлександр ЮщенкоКПРФГеннадий ЗюгановМоскваПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния