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Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени - РИА Новости, 27.05.2024
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19:50 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/zyuganov-1948757464.html
Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени - РИА Новости, 27.05.2024
Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени", сообщила РИА Новости депутат ГД Ольга Пилипенко. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:50
2024-05-27T19:50
геннадий зюганов
кпрф
госдума рф
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МОСКВА, 27 мая- РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени", сообщила РИА Новости депутат ГД Ольга Пилипенко. "Указ, который от президента вышел, о награждении Геннадия Андреевича заслуженной наградой подчеркивает еще раз его значимость, его историческую роль… "За заслуги перед Отечеством" II степени", - сказала она агентству.
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геннадий зюганов, кпрф, госдума рф
Геннадий Зюганов, КПРФ, Госдума РФ
Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Геннадия Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая- РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени", сообщила РИА Новости депутат ГД Ольга Пилипенко.
"Указ, который от президента вышел, о награждении Геннадия Андреевича заслуженной наградой подчеркивает еще раз его значимость, его историческую роль… "За заслуги перед Отечеством" II степени", - сказала она агентству.
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Геннадий ЗюгановКПРФГосдума РФ
 
 
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