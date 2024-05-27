https://ria.ru/20240527/zyuganov-1948757464.html

Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени - РИА Новости, 27.05.2024

Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени", сообщила РИА Новости депутат ГД Ольга Пилипенко. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:50

2024-05-27T19:50

2024-05-27T19:50

геннадий зюганов

кпрф

госдума рф

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МОСКВА, 27 мая- РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени", сообщила РИА Новости депутат ГД Ольга Пилипенко. "Указ, который от президента вышел, о награждении Геннадия Андреевича заслуженной наградой подчеркивает еще раз его значимость, его историческую роль… "За заслуги перед Отечеством" II степени", - сказала она агентству.

https://ria.ru/20231215/neyroset-1916110224.html

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геннадий зюганов, кпрф, госдума рф