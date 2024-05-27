https://ria.ru/20240527/zyuganov-1948757464.html
Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени - РИА Новости, 27.05.2024
Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени", сообщила РИА Новости депутат ГД Ольга Пилипенко. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:50
2024-05-27T19:50
2024-05-27T19:50
геннадий зюганов
кпрф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917642456_0:41:2911:1678_1920x0_80_0_0_2e5ec9daa55a1c9c300977525057a0dc.jpg
МОСКВА, 27 мая- РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени", сообщила РИА Новости депутат ГД Ольга Пилипенко. "Указ, который от президента вышел, о награждении Геннадия Андреевича заслуженной наградой подчеркивает еще раз его значимость, его историческую роль… "За заслуги перед Отечеством" II степени", - сказала она агентству.
https://ria.ru/20231215/neyroset-1916110224.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917642456_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_8ef771a71095a1e97da8603be2a03c3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зюганов, кпрф, госдума рф
Геннадий Зюганов, КПРФ, Госдума РФ
Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Геннадия Зюганова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени