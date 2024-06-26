https://ria.ru/20240626/troitsa--1955699670.html
"Троица" находится в специальной бронированной капсуле, заявили в Минкульте
"Троица" находится в специальной бронированной капсуле, заявили в Минкульте - РИА Новости, 26.06.2024
"Троица" находится в специальной бронированной капсуле, заявили в Минкульте
"Троица" Андрея Рублева на данный момент находится в специальной бронированной капсуле, которая обеспечивает ее безопасность, сообщила РИА Новости министр... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:47
2024-06-26T20:47
2024-06-26T20:47
религия
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
владимир путин
день святой троицы
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Троица" Андрея Рублева на данный момент находится в специальной бронированной капсуле, которая обеспечивает ее безопасность, сообщила РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова. "В данный момент икона находится в условиях, необходимых для ее сохранности. Специальная бронированная капсула обеспечивает безопасность, а также поддержание требуемого климата для хранения национальной святыни. При этом мы постоянно на связи со специалистами, которые могут оценить ее состояние", – сказала Любимова. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. Пятого января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в капсуле будет поддерживаться температурно-влажностный режим. Икона вернулась в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры 22 июня.
https://ria.ru/20240626/putin-1955688502.html
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ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир путин, день святой троицы, общество
Религия, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Владимир Путин, День Святой Троицы, Общество
"Троица" находится в специальной бронированной капсуле, заявили в Минкульте
Глава Минкульта Любимова: "Троица" находится в специальной бронированной капсуле
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Троица" Андрея Рублева на данный момент находится в специальной бронированной капсуле, которая обеспечивает ее безопасность, сообщила РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.
"В данный момент икона находится в условиях, необходимых для ее сохранности. Специальная бронированная капсула обеспечивает безопасность, а также поддержание требуемого климата для хранения национальной святыни. При этом мы постоянно на связи со специалистами, которые могут оценить ее состояние", – сказала Любимова.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин
распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. Пятого января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в капсуле будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
Икона вернулась в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры 22 июня.