https://ria.ru/20240626/troitsa--1955699670.html

"Троица" находится в специальной бронированной капсуле, заявили в Минкульте

"Троица" находится в специальной бронированной капсуле, заявили в Минкульте - РИА Новости, 26.06.2024

"Троица" находится в специальной бронированной капсуле, заявили в Минкульте

"Троица" Андрея Рублева на данный момент находится в специальной бронированной капсуле, которая обеспечивает ее безопасность, сообщила РИА Новости министр... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T20:47

2024-06-26T20:47

2024-06-26T20:47

религия

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

владимир путин

день святой троицы

общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Троица" Андрея Рублева на данный момент находится в специальной бронированной капсуле, которая обеспечивает ее безопасность, сообщила РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова. "В данный момент икона находится в условиях, необходимых для ее сохранности. Специальная бронированная капсула обеспечивает безопасность, а также поддержание требуемого климата для хранения национальной святыни. При этом мы постоянно на связи со специалистами, которые могут оценить ее состояние", – сказала Любимова. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. Пятого января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в капсуле будет поддерживаться температурно-влажностный режим. Икона вернулась в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры 22 июня.

https://ria.ru/20240626/putin-1955688502.html

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ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир путин, день святой троицы, общество