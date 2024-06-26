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Сыновья экс-главы района в Дагестане попросили прощения за брата - РИА Новости, 26.06.2024
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23:43 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/terakt-1955721111.html
Сыновья экс-главы района в Дагестане попросили прощения за брата
Сыновья экс-главы района в Дагестане попросили прощения за брата - РИА Новости, 26.06.2024
Сыновья экс-главы района в Дагестане попросили прощения за брата
Сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:43
2024-06-26T23:43
происшествия
махачкала
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в минувшее воскресенье в ходе контртеррористической операции. "Уважаемые дагестанцы. Братья и сестры. Мы – семья Омаровых – глубоко скорбим за произошедшее. Мы всегда были против терроризма и экстремизма. Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат", – говорит один из них. Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, видео, по всей видимости, братья сняли в Советском районном суде Махачкалы. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в среду в Махачкале арестовали сыновей Магомеда Омарова по статье о мелком хулиганстве. Мамаева сообщила РИА Новости, что два суда в Махачкале в среду признали шестерых Омаровых с отчеством "Магомедович" виновными "в совершении административного правонарушения", им назначены аресты сроком от двух до 13 дней. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман. Сам Магомед Омаров накануне также был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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происшествия, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Сыновья экс-главы района в Дагестане попросили прощения за брата

Сыновья экс-главы района в Дагестане попросили прощения за брата-террориста

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
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Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в минувшее воскресенье в ходе контртеррористической операции.
"Уважаемые дагестанцы. Братья и сестры. Мы – семья Омаровых – глубоко скорбим за произошедшее. Мы всегда были против терроризма и экстремизма. Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат", – говорит один из них.
Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, видео, по всей видимости, братья сняли в Советском районном суде Махачкалы.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в среду в Махачкале арестовали сыновей Магомеда Омарова по статье о мелком хулиганстве. Мамаева сообщила РИА Новости, что два суда в Махачкале в среду признали шестерых Омаровых с отчеством "Магомедович" виновными "в совершении административного правонарушения", им назначены аресты сроком от двух до 13 дней.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
24 июня, 08:00
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.
Сам Магомед Омаров накануне также был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
 
ПроисшествияМахачкалаДербентВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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