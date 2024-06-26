https://ria.ru/20240626/terakt-1955721111.html

Сыновья экс-главы района в Дагестане попросили прощения за брата

Сыновья экс-главы района в Дагестане попросили прощения за брата - РИА Новости, 26.06.2024

Сыновья экс-главы района в Дагестане попросили прощения за брата

Сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:43

2024-06-26T23:43

2024-06-26T23:43

происшествия

махачкала

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в минувшее воскресенье в ходе контртеррористической операции. "Уважаемые дагестанцы. Братья и сестры. Мы – семья Омаровых – глубоко скорбим за произошедшее. Мы всегда были против терроризма и экстремизма. Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат", – говорит один из них. Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, видео, по всей видимости, братья сняли в Советском районном суде Махачкалы. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в среду в Махачкале арестовали сыновей Магомеда Омарова по статье о мелком хулиганстве. Мамаева сообщила РИА Новости, что два суда в Махачкале в среду признали шестерых Омаровых с отчеством "Магомедович" виновными "в совершении административного правонарушения", им назначены аресты сроком от двух до 13 дней. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман. Сам Магомед Омаров накануне также был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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происшествия, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале