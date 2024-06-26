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RT и Роскосмос организуют телемост с МКС для жителей трех континентов - РИА Новости, 26.06.2024
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15:53 26.06.2024 (обновлено: 16:17 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/telemost-1955619058.html
RT и Роскосмос организуют телемост с МКС для жителей трех континентов
RT и Роскосмос организуют телемост с МКС для жителей трех континентов - РИА Новости, 26.06.2024
RT и Роскосмос организуют телемост с МКС для жителей трех континентов
RT и Роскосмос организуют телемост с МКС для жителей трех континентов, сообщается в Telegram-канале RT на русском. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:53
2024-06-26T16:17
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. RT и Роскосмос организуют телемост с МКС для жителей трех континентов, сообщается в Telegram-канале RT на русском. "Видели космонавта, который ходил по улицам Москвы? Видео с ним разлетелись по соцсетям... Его же видели и в Дели - там это видео стало вирусным и получило в общей сложности более восьми миллионов просмотров. Признаёмся: это мы. Так дали старт специальному проекту RT и "Роскосмоса", - говорится в сообщении. Отмечается, что первую серию спецпроекта можно эксклюзивно будет посмотреть в группе RT во "ВКонтакте". "Проект международный, затронет пять стран, которые входят в БРИКС: Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. Их жители смогут пообщаться с экипажем МКС — шанс, который представляется раз в жизни. Присылайте вопросы на электронную почту starbound@rttv.ru — и получите возможность услышать ответ от космонавта на орбите", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что автора лучшего вопроса пригласят на космодром посмотреть запуск ракеты.
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москва, дели, россия, роскосмос, брикс, в мире, космос - риа наука
Москва, Дели, Россия, Роскосмос, БРИКС, В мире, Космос - РИА Наука
RT и Роскосмос организуют телемост с МКС для жителей трех континентов

RT и Роскосмос организуют телемост с МКС для жителей 5 стран с 3 континентов

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. RT и Роскосмос организуют телемост с МКС для жителей трех континентов, сообщается в Telegram-канале RT на русском.
"Видели космонавта, который ходил по улицам Москвы? Видео с ним разлетелись по соцсетям... Его же видели и в Дели - там это видео стало вирусным и получило в общей сложности более восьми миллионов просмотров. Признаёмся: это мы. Так дали старт специальному проекту RT и "Роскосмоса", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что первую серию спецпроекта можно эксклюзивно будет посмотреть в группе RT во "ВКонтакте".
"Проект международный, затронет пять стран, которые входят в БРИКС: Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. Их жители смогут пообщаться с экипажем МКС — шанс, который представляется раз в жизни. Присылайте вопросы на электронную почту starbound@rttv.ru — и получите возможность услышать ответ от космонавта на орбите", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что автора лучшего вопроса пригласят на космодром посмотреть запуск ракеты.
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