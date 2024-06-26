https://ria.ru/20240626/tanker-1955511463.html

Экипаж российского танкера спас моряков тонущего в Аденском заливе судна

Экипаж российского танкера спас моряков тонущего в Аденском заливе судна - РИА Новости, 26.06.2024

Экипаж российского танкера спас моряков тонущего в Аденском заливе судна

Экипаж танкера "Совкомфлота" спас 19 моряков c тонущего Аденском заливе судна, сообщила компания. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:26

2024-06-26T10:26

2024-06-26T14:57

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Экипаж танкера "Совкомфлота" спас 19 моряков c тонущего Аденском заливе судна, сообщила компания. "Двадцать третьего июня, в 13:12 по местному времени, танкер "Совкомфлота" "НС Африка", следуя в Аденском заливе в 96 морских милях к юго-востоку от порта Ништун (восточное побережье Йемена), получил сигнал от терпящего бедствие танкера Lavant. Экипаж танкера оперативно отреагировал на полученный сигнал и изменил свой курс, направившись в район бедствия", — говорится в релизе. Моряки были вынуждены покинуть тонущее судно и спуститься на спасательный плот. Так их и обнаружили в открытом море, когда танкер во главе с капитаном Константином Пронченком в 14:10 подошел к этому месту. Всех 19 моряков подняли на борт, дали им воды и еды. Среди них оказались граждане Индии, Мьянмы, Бангладеш и Индонезии. Пропавших без вести и пострадавших нет. Затем танкер продолжил рейс и направился к Суэцкому каналу. Спасенных моряков планируется высадить в порту Суэц 29 июня. "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Согласно информации на ее сайте, 82,8 процента акций принадлежат государству, 15,6 процента — миноритарным акционерам, еще 1,6 процента — квазиказначейские акции.

https://ria.ru/20240412/moryaki-1939609809.html

https://ria.ru/20230218/yakhta-1852848567.html

аденский залив

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аденский залив, йемен, индия, совкомфлот