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Экипаж российского танкера спас моряков тонущего в Аденском заливе судна - РИА Новости, 26.06.2024
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Хорошие новости
 
10:26 26.06.2024 (обновлено: 14:57 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/tanker-1955511463.html
Экипаж российского танкера спас моряков тонущего в Аденском заливе судна
Экипаж российского танкера спас моряков тонущего в Аденском заливе судна - РИА Новости, 26.06.2024
Экипаж российского танкера спас моряков тонущего в Аденском заливе судна
Экипаж танкера "Совкомфлота" спас 19 моряков c тонущего Аденском заливе судна, сообщила компания. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:26
2024-06-26T14:57
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Экипаж танкера "Совкомфлота" спас 19 моряков c тонущего Аденском заливе судна, сообщила компания. "Двадцать третьего июня, в 13:12 по местному времени, танкер "Совкомфлота" "НС Африка", следуя в Аденском заливе в 96 морских милях к юго-востоку от порта Ништун (восточное побережье Йемена), получил сигнал от терпящего бедствие танкера Lavant. Экипаж танкера оперативно отреагировал на полученный сигнал и изменил свой курс, направившись в район бедствия", — говорится в релизе. Моряки были вынуждены покинуть тонущее судно и спуститься на спасательный плот. Так их и обнаружили в открытом море, когда танкер во главе с капитаном Константином Пронченком в 14:10 подошел к этому месту. Всех 19 моряков подняли на борт, дали им воды и еды. Среди них оказались граждане Индии, Мьянмы, Бангладеш и Индонезии. Пропавших без вести и пострадавших нет. Затем танкер продолжил рейс и направился к Суэцкому каналу. Спасенных моряков планируется высадить в порту Суэц 29 июня. "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Согласно информации на ее сайте, 82,8 процента акций принадлежат государству, 15,6 процента — миноритарным акционерам, еще 1,6 процента — квазиказначейские акции.
https://ria.ru/20240412/moryaki-1939609809.html
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в мире, аденский залив, йемен, индия, совкомфлот
В мире, Аденский залив, Йемен, Индия, Совкомфлот, Хорошие новости
Экипаж российского танкера спас моряков тонущего в Аденском заливе судна

Экипаж танкера "НС Африка" спас 19 моряков тонущего у берегов Йемена судна

© Фото : ПАО "Совкомфлот"/TelegramЭкипаж танкера "Совкомфлота" спас 19 моряков в Аденском заливе
Экипаж танкера Совкомфлота спас 19 моряков в Аденском заливе - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : ПАО "Совкомфлот"/Telegram
Экипаж танкера "Совкомфлота" спас 19 моряков в Аденском заливе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Экипаж танкера "Совкомфлота" спас 19 моряков c тонущего Аденском заливе судна, сообщила компания.
"Двадцать третьего июня, в 13:12 по местному времени, танкер "Совкомфлота" "НС Африка", следуя в Аденском заливе в 96 морских милях к юго-востоку от порта Ништун (восточное побережье Йемена), получил сигнал от терпящего бедствие танкера Lavant. Экипаж танкера оперативно отреагировал на полученный сигнал и изменил свой курс, направившись в район бедствия", — говорится в релизе.
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Моряки были вынуждены покинуть тонущее судно и спуститься на спасательный плот. Так их и обнаружили в открытом море, когда танкер во главе с капитаном Константином Пронченком в 14:10 подошел к этому месту.
Всех 19 моряков подняли на борт, дали им воды и еды. Среди них оказались граждане Индии, Мьянмы, Бангладеш и Индонезии. Пропавших без вести и пострадавших нет.
Затем танкер продолжил рейс и направился к Суэцкому каналу. Спасенных моряков планируется высадить в порту Суэц 29 июня.
"Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Согласно информации на ее сайте, 82,8 процента акций принадлежат государству, 15,6 процента — миноритарным акционерам, еще 1,6 процента — квазиказначейские акции.
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