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Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно в Аденском заливе
Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно в Аденском заливе - РИА Новости, 26.06.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно в Аденском заливе
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны сообщило, что получило информацию о нападении на торговое судно в Аденском заливе. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T04:56
2024-06-26T04:56
2024-06-26T04:56
в мире
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аденский залив
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны сообщило, что получило информацию о нападении на торговое судно в Аденском заливе. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 52 морских милях (более 96 километров - ред.) к северу от Адена в Йемене", - говорится в сообщении управления в соцсети Х. Управление отмечает, что капитан торгового судна сообщил, что снаряд упал в воду в непосредственной близости от судна. Сообщается, что никто из членов экипажа не пострадал и судно направляется в следующий порт. UKMTO уточняет, что власти ведут расследование инцидента. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240616/jamaran-1953189871.html
красное море
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, аденский залив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Аденский залив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно в Аденском заливе
UKMTO: в Аденском заливе напали на торговое судно, снаряд упал в воду