https://ria.ru/20240626/sudno-1955478905.html

Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно в Аденском заливе

Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно в Аденском заливе - РИА Новости, 26.06.2024

Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно в Аденском заливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны сообщило, что получило информацию о нападении на торговое судно в Аденском заливе. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T04:56

2024-06-26T04:56

2024-06-26T04:56

в мире

красное море

аденский залив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15488/90/154889053_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_4ad610030d46f89487fafec47ff42837.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны сообщило, что получило информацию о нападении на торговое судно в Аденском заливе. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 52 морских милях (более 96 километров - ред.) к северу от Адена в Йемене", - говорится в сообщении управления в соцсети Х. Управление отмечает, что капитан торгового судна сообщил, что снаряд упал в воду в непосредственной близости от судна. Сообщается, что никто из членов экипажа не пострадал и судно направляется в следующий порт. UKMTO уточняет, что власти ведут расследование инцидента. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240616/jamaran-1953189871.html

красное море

аденский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, красное море, аденский залив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году