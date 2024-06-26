https://ria.ru/20240626/strakhovaya_pensiya-1955582137.html

Законодательство о страховых пенсиях в России

Законодательство о страховых пенсиях в России - РИА Новости, 26.06.2024

Законодательство о страховых пенсиях в России

Страховая пенсия – ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:29

2024-06-26T14:29

2024-06-26T14:29

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россия

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вячеслав володин

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Страховая пенсия – ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц, право на которую определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными Федеральным законом 28 декабря 2013 "О страховых пенсиях". При этом наступление нетрудоспособности и утрата заработной платы и иных выплат и вознаграждений в таких случаях предполагаются и не требуют доказательств.Страховая пенсия по старости – самый распространенный вид пенсии в России.В соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях" устанавливаются следующие виды страховых пенсий:Лицам, имеющим право на одновременное получение страховых пенсий различных видов, устанавливается одна пенсия по их выбору.Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие определенного возраста, с учетом ряда положений.В соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2018 года в России проводится постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В 2018 году пенсионный возраст женщин составлял 55 лет, пенсионный возраст мужчин – 60 лет.В 2024 году на пенсию выходят женщины в возрасте 58 лет (1966 года рождения) и мужчины в возрасте 63 лет (1961 года рождения). Они получат страховую пенсию при условии, что у них накоплено 15 лет стажа, а страховой коэффициент составит не ниже 28,2.Лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и замещаемые на постоянной основе государственные должности субъектов Российской Федерации, замещаемые на постоянной основе муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Российской Федерации и должности муниципальной службы, страховая пенсия по старости назначается по достижении ими в соответствующем году определенного возраста.В 2024 году он исчисляется по формуле V+60 месяцев – для мужчин и V+72 месяца – для женщин, где V– это возраст, по достижении которого гражданин приобретает право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях".Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 лет страхового стажа.Страховая пенсия по старости назначается при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.Страховая пенсия по старости может быть назначена ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста. Условием для назначения такой пенсии является наличие определенной продолжительности страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ, а также величины индивидуального пенсионного коэффициента, размер которого с 1 января 2015 года устанавливается не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения в 2025 году величины коэффициента 30. В соответствии с пенсионным законодательством правом на досрочную пенсию обладают установленные соответствующим законом профессиональные и социальные категории граждан. При этом для определенных профессиональных категорий периоды соответствующей работы засчитываются в стаж для досрочной пенсии начиная с 1 января 2013 года при уплате страховых взносов по дополнительному тарифу, а после проведения специальной оценки условий труда –наличия на рабочих местах вредного и (или) опасного класса условий труда.Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа застрахованных лиц, признанные инвалидами I, II или III группы.Страховая пенсия по инвалидности устанавливается на основании сведений о лице, признанном инвалидом, содержащихся в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", независимо от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного лица, продолжения инвалидом трудовой и (или) иной деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу или после прекращения работы.В случае полного отсутствия у инвалида страхового стажа устанавливается социальная пенсия по инвалидности в соответствии с ФЗ от 15 декабря 2001 года "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в судебном порядке). Одному из родителей, супругу или другим членам семьи, указанная пенсия назначается независимо от того, состояли они или нет на иждивении умершего кормильца. Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твердом размере, которая зависит от вида страховой пенсии. Размер выплаты ежегодно индексируется государством.Законодательством предусмотрено ряд случаев, когда устанавливается повышенная фиксированная выплата, например, лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы; лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин и др.Размер страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) определяется на основании соответствующих данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, по состоянию на день, в который этим органом выносится решение об установлении страховой пенсии, установлении и о перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на этот день.Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежит ежегодной индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год.Ежегодно с 1 апреля правительство Российской Федерации вправе принять решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом роста доходов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется Правительством Российской Федерации.Правительство Российской Федерации вправе принимать решение об индексации (о дополнительном увеличении) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствующем финансовом году. Коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется Правительством Российской Федерации.Пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с ФЗ от 15 декабря 2001 года "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), в том числе полученные в связи с перерасчетом, выплачиваются в размере, исчисленном в соответствии с ФЗ, без учета индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации и корректировки размера страховой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих место в период осуществления работы и (или) иной деятельности.Граждане могут обращаться с заявлениями об установлении (в том числе с указанием сведений о способе доставки страховой пенсии), о выплате и доставке страховой пенсии непосредственно в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства.Гражданам Российской Федерации, обратившимся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, указанная страховая пенсия может быть назначена в автоматическом режиме (имеются исключения).Выплата страховой пенсии на территории Российской Федерации производится пенсионеру органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, в установленном размере без каких-либо ограничений.Доставка страховой пенсии производится по желанию пенсионера через кредитную организацию путем зачисления сумм страховой пенсии на счет пенсионера в этой кредитной организации либо через организации федеральной почтовой связи путем вручения сумм страховой пенсии на дому или в кассе организации федеральной почтовой связи.Выплата страховой пенсии на территории Российской Федерации, включая ее доставку, производится за текущий месяц.7 июня 2024 года президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.26 июня 2024 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.Как заявил спикер палаты Вячеслав Володин, это решение затронет 7,87 миллиона человек. Норма позволит сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но останутся трудиться в том числе в сферах, где большой дефицит специалистов. По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1300 рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20240621/pensiya-1730222531.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, госдума рф, вячеслав володин