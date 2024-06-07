Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:40 07.06.2024 (обновлено: 16:52 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951398148.html
Путин объявил об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
Путин объявил об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года - РИА Новости, 07.06.2024
Путин объявил об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:40
2024-06-07T16:52
пмэф-2024
владимир путин
госдума рф
анна кузнецова
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951401909_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_58d62e18f17388b56e95c9aaae2ca6ba.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."В прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам", — сказал глава государства. Президент поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. В таком случае индексация пенсий работающих пенсионеров произойдет с 1 февраля 2025-го и далее — каждый год.Незадолго до начала пленарной сессии президент подчеркнул, что сейчас совпали два фактора. С одной стороны, в России не хватает рабочих рук. При этом многие люди пенсионного возраста и граждане, выходящие на пенсию, — особо квалифицированные специалисты, которые нужны экономике.Путин указал, что в такой ситуации необходимо поддержать людей и "обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим".Позднее вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова уточнила, что индексация затронет около восьми миллионов человек.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240530/pensii-1949464670.html
https://ria.ru/20240529/zakon-1949234400.html
https://ria.ru/20240527/pensii-1948522300.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о будущей индексации пенсий работающим пенсионерам
"Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать решение вопроса в интересах людей" Заявление Путина о будущей индексации пенсий работающим пенсионерам.
2024-06-07T15:40
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951401909_190:0:1630:1080_1920x0_80_0_0_2a38c320d3f9514bd9a5c6bf4e24cf12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, госдума рф, анна кузнецова, россия, общество
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Госдума РФ, Анна Кузнецова, Россия, Общество
Путин объявил об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Путин: в России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам с 2025 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"В прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам", — сказал глава государства.
Монеты, социальная карта москвича и денежная купюра - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Силуанов рассказал, кому проиндексируют пенсии с 1 октября
30 мая, 17:35
Президент поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. В таком случае индексация пенсий работающих пенсионеров произойдет с 1 февраля 2025-го и далее — каждый год.
Незадолго до начала пленарной сессии президент подчеркнул, что сейчас совпали два фактора. С одной стороны, в России не хватает рабочих рук. При этом многие люди пенсионного возраста и граждане, выходящие на пенсию, — особо квалифицированные специалисты, которые нужны экономике.
Путин указал, что в такой ситуации необходимо поддержать людей и "обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Путин подписал закон о двух пенсиях для семей погибших участников СВО
29 мая, 22:21
Позднее вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова уточнила, что индексация затронет около восьми миллионов человек.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В Госдуму внесут законопроект о досрочной пенсии педагогам
27 мая, 07:56
 
ПМЭФ-2024Владимир ПутинГосдума РФАнна КузнецоваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала