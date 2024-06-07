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Путин объявил об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
Путин объявил об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года - РИА Новости, 07.06.2024
Путин объявил об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:40
2024-06-07T15:40
2024-06-07T16:52
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."В прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам", — сказал глава государства. Президент поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. В таком случае индексация пенсий работающих пенсионеров произойдет с 1 февраля 2025-го и далее — каждый год.Незадолго до начала пленарной сессии президент подчеркнул, что сейчас совпали два фактора. С одной стороны, в России не хватает рабочих рук. При этом многие люди пенсионного возраста и граждане, выходящие на пенсию, — особо квалифицированные специалисты, которые нужны экономике.Путин указал, что в такой ситуации необходимо поддержать людей и "обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим".Позднее вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова уточнила, что индексация затронет около восьми миллионов человек.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Путин о будущей индексации пенсий работающим пенсионерам
"Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать решение вопроса в интересах людей"
Заявление Путина о будущей индексации пенсий работающим пенсионерам.
2024-06-07T15:40
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владимир путин, госдума рф, анна кузнецова, россия, общество
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Госдума РФ, Анна Кузнецова, Россия, Общество
Путин объявил об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
Путин: в России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам с 2025 года