Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 26.06.2024 (обновлено: 13:37 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pensiya-1955559148.html
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 26.06.2024
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:54
2024-06-26T13:37
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950160394_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_01428851ad489436bc30d817b606dac8.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.Как заявил спикер палаты Вячеслав Володин, это решение затронет 7,87 миллиона человек. Норма позволит сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но останутся трудиться в том числе в сферах, где большой дефицит специалистов.По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1300 рублей. Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025 года страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.Замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев указывал, что процент индексации будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.Индексацию будут исчислять не от "замороженной" пенсии, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от максимальной, которая была бы ему положена, если бы он не работал.Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить по-прежнему только после увольнения, уточняла РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.
https://ria.ru/20240623/pensiya-1954802004.html
https://ria.ru/20240618/pensiya-1953555031.html
https://ria.ru/20240620/pensii-1954248027.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950160394_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_8fe8732ec60d84d16332c0b253d18b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

ГД приняла закон, возвращающий индексацию пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Григорий СысоевДепутаты в холле перед началом пленарного заседания Государственной думы России
Депутаты в холле перед началом пленарного заседания Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Депутаты в холле перед началом пленарного заседания Государственной думы России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Как заявил спикер палаты Вячеслав Володин, это решение затронет 7,87 миллиона человек. Норма позволит сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но останутся трудиться в том числе в сферах, где большой дефицит специалистов.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Экономист рассказала, кто из россиян получает "пенсию мечты"
23 июня, 03:18
По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1300 рублей.
Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025 года страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В ГД рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать при средней зарплате
18 июня, 03:14
Замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев указывал, что процент индексации будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.
Индексацию будут исчислять не от "замороженной" пенсии, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от максимальной, которая была бы ему положена, если бы он не работал.
Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить по-прежнему только после увольнения, уточняла РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Госдума приняла в I чтении проект о более высокой индексации военных пенсий
20 июня, 14:36
 
ОбществоГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала