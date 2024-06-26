https://ria.ru/20240626/pensiya-1955559148.html

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 26.06.2024

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:54

2024-06-26T12:54

2024-06-26T13:37

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.Как заявил спикер палаты Вячеслав Володин, это решение затронет 7,87 миллиона человек. Норма позволит сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но останутся трудиться в том числе в сферах, где большой дефицит специалистов.По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1300 рублей. Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025 года страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.Замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев указывал, что процент индексации будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.Индексацию будут исчислять не от "замороженной" пенсии, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от максимальной, которая была бы ему положена, если бы он не работал.Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить по-прежнему только после увольнения, уточняла РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия