Президент Кении начал процесс отзыва закона о финансах

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто в среду официально инициировал процесс отзыва спорного законопроекта о финансах, предусматривающего повышение ряда налогов и вызвавшего массовые протесты по всей стране, соответствующий меморандум глава государства передал в парламент, сообщает издание Citizen Digital.Ранее Руто уже заявлял устно, что не будет подписывать законопроект. Издание отмечает, что у общественности возникли сомнения, обладает ли президент на это конституционными полномочиями."Президент Уильям Руто представил меморандум... официально инициировав процесс отзыва спорного законопроекта о финансах", - пишет издание.Для полного отзыва законопроекта меморандум Руто, предлагающий полный отказ от документа в его финальном виде, должен быть одобрен двумя третями парламента.Ранее сообщалось, что число погибших во вторник в ходе протестов против повышения налогов в Кении возросло до 23, еще 30 человек находятся в больницах.Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто в среду официально инициировал процесс отзыва спорного законопроекта о финансах, предусматривающего повышение ряда налогов и вызвавшего массовые протесты по всей стране, соответствующий меморандум глава государства передал в парламент, сообщает издание Citizen Digital.
Ранее Руто уже заявлял устно, что не будет подписывать законопроект. Издание отмечает, что у общественности возникли сомнения, обладает ли президент на это конституционными полномочиями.
"Президент Уильям Руто представил меморандум... официально инициировав процесс отзыва спорного законопроекта о финансах", - пишет издание.
Для полного отзыва законопроекта меморандум Руто, предлагающий полный отказ от документа в его финальном виде, должен быть одобрен двумя третями парламента.
Ранее сообщалось, что число погибших во вторник в ходе протестов против повышения налогов в Кении возросло до 23, еще 30 человек находятся в больницах.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
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