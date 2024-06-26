https://ria.ru/20240626/shtraf-1955574742.html
Издателя Ицковича оштрафовали по делу о дискредитации армии
Издателя Ицковича оштрафовали по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 26.06.2024
Издателя Ицковича оштрафовали по делу о дискредитации армии
Российского издателя и продюсера Дмитрия Ицковича оштрафовали на 150 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:48
2024-06-26T13:48
2024-06-26T13:54
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
аукцыон
ленинград
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955575556_127:0:2023:1067_1920x0_80_0_0_74e3b4a9528824277a44b99df29bb503.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российского издателя и продюсера Дмитрия Ицковича оштрафовали на 150 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы. "Ицковичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Протокол был составлен по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ). Дмитрий Ицкович является основателем сетевого общественно-политического издания "Полит.ру". В апреле Роскомнадзор ограничил к нему доступ за неоднократное размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию обстановки в России. В конце 1990-х годов Ицкович занимался продюсированием музыкальных групп "АукцЫон" и "Ленинград".
https://ria.ru/20240206/shtraf-1925642124.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955575556_117:0:2150:1525_1920x0_80_0_0_7a8befa5471e32167c65c96a79b29458.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), аукцыон, ленинград, происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), АукцЫон, Ленинград, Происшествия
Издателя Ицковича оштрафовали по делу о дискредитации армии
Издателя и продюсера Ицковича оштрафовали на 150 тыс руб за дискредитацию ВС РФ
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российского издателя и продюсера Дмитрия Ицковича оштрафовали на 150 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы.
«
"Ицковичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Протокол был составлен по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ).
Дмитрий Ицкович является основателем сетевого общественно-политического издания "Полит.ру". В апреле Роскомнадзор ограничил к нему доступ за неоднократное размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию обстановки в России.
В конце 1990-х годов Ицкович занимался продюсированием музыкальных групп "АукцЫон" и "Ленинград".