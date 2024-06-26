https://ria.ru/20240626/shtraf-1955574742.html

Издателя Ицковича оштрафовали по делу о дискредитации армии

Издателя Ицковича оштрафовали по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 26.06.2024

Издателя Ицковича оштрафовали по делу о дискредитации армии

Российского издателя и продюсера Дмитрия Ицковича оштрафовали на 150 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:48

2024-06-26T13:48

2024-06-26T13:54

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

аукцыон

ленинград

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российского издателя и продюсера Дмитрия Ицковича оштрафовали на 150 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы. "Ицковичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Протокол был составлен по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ). Дмитрий Ицкович является основателем сетевого общественно-политического издания "Полит.ру". В апреле Роскомнадзор ограничил к нему доступ за неоднократное размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию обстановки в России. В конце 1990-х годов Ицкович занимался продюсированием музыкальных групп "АукцЫон" и "Ленинград".

https://ria.ru/20240206/shtraf-1925642124.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), аукцыон, ленинград, происшествия