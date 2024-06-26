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Издателя Ицковича оштрафовали по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 26.06.2024
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13:48 26.06.2024 (обновлено: 13:54 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/shtraf-1955574742.html
Издателя Ицковича оштрафовали по делу о дискредитации армии
Издателя Ицковича оштрафовали по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 26.06.2024
Издателя Ицковича оштрафовали по делу о дискредитации армии
Российского издателя и продюсера Дмитрия Ицковича оштрафовали на 150 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:48
2024-06-26T13:54
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
аукцыон
ленинград
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российского издателя и продюсера Дмитрия Ицковича оштрафовали на 150 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы. "Ицковичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Протокол был составлен по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ). Дмитрий Ицкович является основателем сетевого общественно-политического издания "Полит.ру". В апреле Роскомнадзор ограничил к нему доступ за неоднократное размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию обстановки в России. В конце 1990-х годов Ицкович занимался продюсированием музыкальных групп "АукцЫон" и "Ленинград".
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россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), аукцыон, ленинград, происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), АукцЫон, Ленинград, Происшествия
Издателя Ицковича оштрафовали по делу о дискредитации армии

Издателя и продюсера Ицковича оштрафовали на 150 тыс руб за дискредитацию ВС РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДмитрий Ицкович
Дмитрий Ицкович - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Ицкович. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российского издателя и продюсера Дмитрия Ицковича оштрафовали на 150 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы.
«
"Ицковичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Протокол был составлен по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ).
Дмитрий Ицкович является основателем сетевого общественно-политического издания "Полит.ру". В апреле Роскомнадзор ограничил к нему доступ за неоднократное размещение недостоверной информации, направленной на дестабилизацию обстановки в России.
В конце 1990-х годов Ицкович занимался продюсированием музыкальных групп "АукцЫон" и "Ленинград".
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РоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)АукцЫонЛенинградПроисшествия
 
 
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