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СМИ: американская делегация оскорбительно высказалась о саммите в Швейцарии - РИА Новости, 26.06.2024
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08:47 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/sammit-1955492366.html
СМИ: американская делегация оскорбительно высказалась о саммите в Швейцарии
СМИ: американская делегация оскорбительно высказалась о саммите в Швейцарии - РИА Новости, 26.06.2024
СМИ: американская делегация оскорбительно высказалась о саммите в Швейцарии
Когда они (делегации - Прим.ред) прибыли на своих вертолетах, некоторые заметили, что посадочная площадка находится рядом с ветхим сараем, забор которого едва... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:47
2024-06-26T08:47
в мире
швейцария
украина
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американская делегация назвала символичным кучу навоза рядом с площадкой, куда приезжали члены делегации на саммит в Швейцарии, пишет Time. "Когда они (делегации - Прим.ред) прибыли на своих вертолетах, некоторые заметили, что посадочная площадка находится рядом с ветхим сараем, забор которого едва скрывает большую кучу навоза", — говорится в публикации. По мнению американской делегации, это очень символично. "Это довольно символично. Здесь много дерьма, которое нужно разгребать", — сказал один из американских гостей. Другие участники жаловались, что это мероприятие было похоже не на переговоры, а на "эхо-камеру" для союзников Украины. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
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в мире, швейцария, украина, евросоюз
В мире, Швейцария, Украина, Евросоюз
СМИ: американская делегация оскорбительно высказалась о саммите в Швейцарии

Time: делегация США высказывалась о саммите по Украине словами про кучу навоза

© Фото : Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американская делегация назвала символичным кучу навоза рядом с площадкой, куда приезжали члены делегации на саммит в Швейцарии, пишет Time.

"Когда они (делегации - Прим.ред) прибыли на своих вертолетах, некоторые заметили, что посадочная площадка находится рядом с ветхим сараем, забор которого едва скрывает большую кучу навоза", — говорится в публикации.
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По мнению американской делегации, это очень символично.

"Это довольно символично. Здесь много дерьма, которое нужно разгребать", — сказал один из американских гостей. Другие участники жаловались, что это мероприятие было похоже не на переговоры, а на "эхо-камеру" для союзников Украины.

Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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