СМИ: американская делегация оскорбительно высказалась о саммите в Швейцарии
Time: делегация США высказывалась о саммите по Украине словами про кучу навоза
© Фото : Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Фото : Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американская делегация назвала символичным кучу навоза рядом с площадкой, куда приезжали члены делегации на саммит в Швейцарии, пишет Time.
"Когда они (делегации - Прим.ред) прибыли на своих вертолетах, некоторые заметили, что посадочная площадка находится рядом с ветхим сараем, забор которого едва скрывает большую кучу навоза", — говорится в публикации.
"Когда они (делегации - Прим.ред) прибыли на своих вертолетах, некоторые заметили, что посадочная площадка находится рядом с ветхим сараем, забор которого едва скрывает большую кучу навоза", — говорится в публикации.
По мнению американской делегации, это очень символично.
"Это довольно символично. Здесь много дерьма, которое нужно разгребать", — сказал один из американских гостей. Другие участники жаловались, что это мероприятие было похоже не на переговоры, а на "эхо-камеру" для союзников Украины.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
"Это довольно символично. Здесь много дерьма, которое нужно разгребать", — сказал один из американских гостей. Другие участники жаловались, что это мероприятие было похоже не на переговоры, а на "эхо-камеру" для союзников Украины.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.