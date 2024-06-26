https://ria.ru/20240626/sammit-1955492366.html

СМИ: американская делегация оскорбительно высказалась о саммите в Швейцарии

СМИ: американская делегация оскорбительно высказалась о саммите в Швейцарии - РИА Новости, 26.06.2024

СМИ: американская делегация оскорбительно высказалась о саммите в Швейцарии

Когда они (делегации - Прим.ред) прибыли на своих вертолетах, некоторые заметили, что посадочная площадка находится рядом с ветхим сараем, забор которого едва... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:47

2024-06-26T08:47

2024-06-26T08:47

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американская делегация назвала символичным кучу навоза рядом с площадкой, куда приезжали члены делегации на саммит в Швейцарии, пишет Time. "Когда они (делегации - Прим.ред) прибыли на своих вертолетах, некоторые заметили, что посадочная площадка находится рядом с ветхим сараем, забор которого едва скрывает большую кучу навоза", — говорится в публикации. По мнению американской делегации, это очень символично. "Это довольно символично. Здесь много дерьма, которое нужно разгребать", — сказал один из американских гостей. Другие участники жаловались, что это мероприятие было похоже не на переговоры, а на "эхо-камеру" для союзников Украины. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

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в мире, швейцария, украина, евросоюз