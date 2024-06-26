https://ria.ru/20240626/rst-1955539223.html

В РСТ заявили о снижении турпотока в Дагестан

В РСТ заявили о снижении турпотока в Дагестан - РИА Новости, 26.06.2024

В РСТ заявили о снижении турпотока в Дагестан

Продажи путевок в Дагестан после терактов в регионе снизились на 5-10%, однако эти события вряд ли серьезно повлияют на турпоток в республику и скоро он снова... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:58

2024-06-26T11:58

2024-06-26T11:58

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Продажи путевок в Дагестан после терактов в регионе снизились на 5-10%, однако эти события вряд ли серьезно повлияют на турпоток в республику и скоро он снова начнет расти, говорится в сообщении пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ). "После атаки террористов на синагогу, православную церковь и пункт ДПС в Дагестане аннуляции туров единичны, а спад объемов бронирования не превышает 5-10%. Популярность Дагестана и интерес к нему у туристов настолько велики, что эти события вряд ли смогут серьезно повлиять на турпоток в республику", - говорится в сообщении. Это подтвердил и гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. "Сейчас мы видим единичные отмены туров, но Дагестан до такой степени интересен туристам, что каждый год подрастает в объемах минимум на 30%. Никакой другой регион не показывал таких результатов. Поэтому произошедшее если и отпугнет людей, то буквально на несколько дней, максимум неделю, потом турпоток восстановится. Больше того, превысит прошлогодние объемы не менее, чем на 25%", - привели в сообщении РСТ слова Мкртчяна. Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин также отметил, что ситуация с бронированиями по Дагестану значительно лучше, чем по Крыму. "По Дагестану спад объемов бронирования меньше, чем по Крыму. По всей видимости, в глазах туристов в Севастополе ситуация хуже. То есть восприятие Дагестана не изменилось, а те риски, которые сейчас туристы видят в Крыму, воспринимаются как более серьезные. В итоге: по Крыму спад где-то в районе 20-25%, по Дагестану – 5-10%", - процитировали Ромашкина в РСТ. При этом, по словам эксперта, пока реальных аннуляций туров по обоим направлениям очень мало. "Фактически это только туристы, у которых время поджимает и им надо принимать решение прямо на этой неделе. Полагаю, аннулируется в итоге несколько процентов от тех туров, заезды по которым должны состояться в течение ближайших 5-7 дней. А заезжающие в июле и августе никуда не торопятся, у них времени полно, чтобы все обдумать", - сказал Ромашкин. Он добавил, что все маршруты на обоих направлениях восстановлены и поездки вновь идут по расписанию. "Обычно на нормализацию ситуации и восстановление продаж в таких случаях уходят 2-3 недели. К сегодняшнему дню продано порядка 70-80% летних туров, соответственно, даже потери в непроданных турах глобально на турпотоке не отразятся", - подытожил эксперт. Турпоток в Дагестан начал расти после пандемии. В 2021 году республика приняла чуть больше миллиона туристов, в 2022 году – 1,5 миллиона, в 2023 году – 1,7 миллиона. По итогам 2024 года власти региона рассчитывают принять не менее 1,9 миллиона путешественников. Как поясняют туроператоры, "мода на Дагестан" связана с тем, что республика предлагает и пляжный отдых на Каспийском море, и интересные экскурсии, в том числе в самом древнем городе России Дербенте, и интересные маршруты активного туризма.

https://ria.ru/20240624/rst-1955024749.html

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954900620.html

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новости - туризм, севастополь, каспийское море, россия, сергей ромашкин, российский союз туриндустрии (рст), вооруженные нападения в дербенте и махачкале