https://ria.ru/20240626/reyting-1955465201.html

Названы регионы — лидеры по доступности жилья

Названы регионы — лидеры по доступности жилья - РИА Новости, 26.06.2024

Названы регионы — лидеры по доступности жилья

Рейтинг регионов России по доступности жилья, который показывает за какое время семья с одним ребенком и средней зарплатой сможет накопить на типовую квартиру... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T00:11

2024-06-26T00:11

2024-06-26T00:12

ипотека

россия

ненецкий автономный округ

центральный банк рф (цб рф)

домклик

федеральная служба государственной статистики (росстат)

недвижимость

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Рейтинг регионов России по доступности жилья, который показывает за какое время семья с одним ребенком и средней зарплатой сможет накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров, возглавили Ненецкий автономный округ и Магаданская область, замыкают список Севастополь и Крым, свидетельствует исследование РИА Новости. Как считали рейтинг В последние годы острота решения жилищного вопроса не спадает. Ситуацию с доступностью жилья осложнял то рост цен на жилье, которые в том числе стимулировались программой льготной ипотеки, то сокращение реальных доходов населения. В 2023 году ситуация немного изменилась, в первую очередь, за счет роста заработных плат и замедления динамики цен на рынке жилья. Но для многих российских семей возможность использования банковских программ для решения своего жилищного вопроса ограничена, и они вынуждены копить на квартиру, используя в том числе банковские депозиты. Эксперты РИА Новости оценили возможности использования собственных средств для покупки квартиры, подготовив очередной, девятый по счету, рейтинг регионов по доступности жилья. Данный рейтинг позволяет оценить потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счет собственных средств. В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах на май 2024 года, ежемесячно откладывая для этой цели потенциально возможный свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате за 12 месяцев (с 1 апреля 2023 по 1 марта 2024 года), и используя накопленные депозиты на 1 мая 2024 года. Реальные траты российской семьи обычно больше, чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчёта потенциально возможного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Поэтому можно сказать, что рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Домклик о средних ценах на вторичном рынке в мае 2024 года. Предполагалось, что для накопления семья ежемесячно пополняет депозит в банке со средней ставкой по федеральному округу, в который входит регион. Рост доступности жилья Согласно результатам проведенного исследования, доступность жилья в большинстве регионов выросла. Основными причинами стали положительная динамика заработных плат и процентных ставок по депозитам, которые смогли немного нивелировать продолжающийся рост цен на жилье. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла в 81 регионе РФ, в Пермском крае и Санкт-Петербурге – снизилась, в Сахалинской области и Тверской области – не изменилась. Самый заметный рост, согласно данным Домклик, зафиксирован в Чукотском автономном округе, где средняя цена за 1 квадратный метр на вторичном рынке по отношению к маю 2023 года выросла на 69%, и в Республике Алтай – на 40%. Кроме того, еще в пяти российских регионах цены на вторичном рынке выросли больше чем на 25%: в Челябинской области рост составил 29%, в Республике Ингушетия, Ненецком автономном округе и Республике Бурятия – на 26%, а в Республике Северная Осетия – Алания – на 25%. Еще в 14 регионах РФ рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке превысил 20%. В среднем по России рост показателя составил 12%. При этом номинальные начисленные заработные платы по итогам двенадцати месяцев, согласно данным Росстата, выросли на 17%, а сумма вкладов физических лиц, по данным ЦБ РФ, к 1 мая 2024 года показала рост на 27% относительно аналогичной даты прошлого года. Кроме того, стоит отметить, что за отчетный период изменились и банковские ставки по депозитам физических лиц. Средняя ставка ЦБ по депозитам больше года в апреле 2024 года составляла 12,76%, а годом ранее – 7,44%. При этом в отдельных федеральных округах за прошедший год ставка выросла почти в два раза. Лидеры рейтинга Потенциальная доступность жилья для семей с одним ребенком к маю 2024 года в большинстве регионов выросла. Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров, по сравнению с прошлым годом снизился в 82 российских регионах. В двух регионах этот срок вырос, а в Ямало-Ненецком автономном округе ситуация не изменилась. В лидирующую группу рейтинга, как и годом ранее, вошли представители северных регионов РФ. Относительно низкие цены на жилье и высокие уровни начисленных заработных плат потенциально повышают возможности семей накопить на новую квартиру после осуществления минимально возможных трат. Входящие в первую пятерку регионы занимают высокие места и в рейтинге благосостояния российских семей. На семью с одним ребенком в каждом из этих регионов потенциально остается более 80 тысяч рублей свободных денежных ресурсов. Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где семьям с одним ребенком необходимо менее трех лет для того, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров. При этом стоимость такой квартиры только в Мурманской области ниже среднероссийского уровня, а в остальных четырех регионах выше, а максимально возможный свободный денежный остаток в семьях с одним ребёнком превышает средний по стране уровень в 1,2-2,2 раза. Кроме вышеперечисленных, еще в пяти российских регионах потенциальный срок для накопления на типовую квартиру в 60 квадратных метров меньше четырех лет, то есть ниже среднероссийского значения, и только в одном из них стоимость такой квартиры ниже, чем среднероссийская (6,9 миллиона рублей). Копить дольше 10 лет В замыкающую рейтинг группу вошли четыре субъекта РФ. В данных регионах семьям с одним ребенком придется более 10 лет копить на собственное жилье. Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится более 12 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный денежный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Семьям с одним ребенком в Республике Крым придется копить более 11 лет, семьям из Республики Дагестан и Чеченской Республики - более 10 лет. Столь длительные сроки, необходимые семьям для накопления в данных регионах объясняются в большинстве случаев низким уровнем номинальных начисленных заработных плат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы. Кроме того, эксперты отмечают, что в Севастополе и Республике Крым стоимость жилья в 1,4-1,5 раза превышает среднероссийскую, что еще существеннее осложняет проблему накопления необходимой суммы, даже с использованием банковских депозитов. Во всех замыкающих рейтинг регионах доступность жилья по сравнению с прошлым годом выросла.

https://ria.ru/20240626/zhile-1954747557.html

https://realty.ria.ru/20240426/domklik-1942566235.html

https://realty.ria.ru/20240625/vtsiom-1955265856.html

https://realty.ria.ru/20240624/domrf-1955002839.html

https://realty.ria.ru/20240620/development-yug-1954228856.html

россия

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ипотека, россия, ненецкий автономный округ, центральный банк рф (цб рф), домклик, федеральная служба государственной статистики (росстат), недвижимость