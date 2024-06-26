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Убитый в Дербенте протоиерей не получал угроз, заявил священник - РИА Новости, 26.06.2024
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04:06 26.06.2024 (обновлено: 04:07 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/protoierey-1955477374.html
Убитый в Дербенте протоиерей не получал угроз, заявил священник
Убитый в Дербенте протоиерей не получал угроз, заявил священник - РИА Новости, 26.06.2024
Убитый в Дербенте протоиерей не получал угроз, заявил священник
Протоиерей Николай Котельников (отец Николай), убитый террористами в ходе атаки на церковь в дагестанском Дербенте, был добрым, отзывчивым и очень уважаемым... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T04:06
2024-06-26T04:07
дербент
махачкала
россия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
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ДЕРБЕНТ, 26 июн - РИА Новости. Протоиерей Николай Котельников (отец Николай), убитый террористами в ходе атаки на церковь в дагестанском Дербенте, был добрым, отзывчивым и очень уважаемым человеком, угроз в свой адрес не получал, рассказал РИА Новости его зять отец Михаил. "Я являюсь его зятем, я 20 лет здесь (в церкви). Он отличный, отзывчивый, всегда нес слово любви, доброты, милосердия, мира. Уважаемый очень человек… Чтобы какие-то угрозы, писали ему, или звонили, никогда не было", – сказал священник. По его словам, люди всегда с радостью, с улыбкой встречали Котельникова, обнимали, когда видели его. Прихожанин церкви Александр Байбус также рассказал РИА Новости, что отец Николай был очень добрым и внимательным человеком. "Мы с ним друзьями были…. Он всегда давал дельные советы, очень был добрый человек. Очень мы скорбим, это очень большая трагедия лично для меня и, наверно, для всех таких же, как и я, прихожан", – отметил прихожанин. Ранее настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в дагестанском Каспийске иеромонах Иоанн (Анисимов), хорошо знавший Котельникова лично, рассказал РИА Новости, что протоиерей был духовником Махачкалинской и Бакинской епархий, был незлобливым и простым человеком с "детской" верой, пользовался уважением и любовью у духовенства всех дагестанских традиционных конфессий, В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Котельникова Орденом мужества "за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов".
https://ria.ru/20240625/ieromonakh-1955212140.html
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955154700.html
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дербент, махачкала, россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан
Дербент, Махачкала, Россия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан
Убитый в Дербенте протоиерей не получал угроз, заявил священник

Отец Михаил: убитый протоиерей Котельников не получал угроз в свой адрес

© Фото : Официальный сайт городского округа "город Дербент"Протоиерей Николай Котельников
Протоиерей Николай Котельников - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Официальный сайт городского округа "город Дербент"
Читать ria.ru в
ДЕРБЕНТ, 26 июн - РИА Новости. Протоиерей Николай Котельников (отец Николай), убитый террористами в ходе атаки на церковь в дагестанском Дербенте, был добрым, отзывчивым и очень уважаемым человеком, угроз в свой адрес не получал, рассказал РИА Новости его зять отец Михаил.
"Я являюсь его зятем, я 20 лет здесь (в церкви). Он отличный, отзывчивый, всегда нес слово любви, доброты, милосердия, мира. Уважаемый очень человек… Чтобы какие-то угрозы, писали ему, или звонили, никогда не было", – сказал священник.
По его словам, люди всегда с радостью, с улыбкой встречали Котельникова, обнимали, когда видели его.
Прихожанин церкви Александр Байбус также рассказал РИА Новости, что отец Николай был очень добрым и внимательным человеком.
"Мы с ним друзьями были…. Он всегда давал дельные советы, очень был добрый человек. Очень мы скорбим, это очень большая трагедия лично для меня и, наверно, для всех таких же, как и я, прихожан", – отметил прихожанин.
Ранее настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в дагестанском Каспийске иеромонах Иоанн (Анисимов), хорошо знавший Котельникова лично, рассказал РИА Новости, что протоиерей был духовником Махачкалинской и Бакинской епархий, был незлобливым и простым человеком с "детской" верой, пользовался уважением и любовью у духовенства всех дагестанских традиционных конфессий,
Протоиерей Николай Котельников - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Иеромонах: убитый в Дербенте протоиерей пользовался уважением у духовенства
Вчера, 05:07
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Котельникова Орденом мужества "за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов".
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Священник-очевидец рассказал о нападении террористов на храм в Дербенте
24 июня, 19:09
 
ДербентМахачкалаРоссияВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеРеспублика Дагестан
 
 
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