https://ria.ru/20240626/protoierey-1955477374.html

Убитый в Дербенте протоиерей не получал угроз, заявил священник

Убитый в Дербенте протоиерей не получал угроз, заявил священник - РИА Новости, 26.06.2024

Убитый в Дербенте протоиерей не получал угроз, заявил священник

Протоиерей Николай Котельников (отец Николай), убитый террористами в ходе атаки на церковь в дагестанском Дербенте, был добрым, отзывчивым и очень уважаемым... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T04:06

2024-06-26T04:06

2024-06-26T04:07

дербент

махачкала

россия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

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ДЕРБЕНТ, 26 июн - РИА Новости. Протоиерей Николай Котельников (отец Николай), убитый террористами в ходе атаки на церковь в дагестанском Дербенте, был добрым, отзывчивым и очень уважаемым человеком, угроз в свой адрес не получал, рассказал РИА Новости его зять отец Михаил. "Я являюсь его зятем, я 20 лет здесь (в церкви). Он отличный, отзывчивый, всегда нес слово любви, доброты, милосердия, мира. Уважаемый очень человек… Чтобы какие-то угрозы, писали ему, или звонили, никогда не было", – сказал священник. По его словам, люди всегда с радостью, с улыбкой встречали Котельникова, обнимали, когда видели его. Прихожанин церкви Александр Байбус также рассказал РИА Новости, что отец Николай был очень добрым и внимательным человеком. "Мы с ним друзьями были…. Он всегда давал дельные советы, очень был добрый человек. Очень мы скорбим, это очень большая трагедия лично для меня и, наверно, для всех таких же, как и я, прихожан", – отметил прихожанин. Ранее настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в дагестанском Каспийске иеромонах Иоанн (Анисимов), хорошо знавший Котельникова лично, рассказал РИА Новости, что протоиерей был духовником Махачкалинской и Бакинской епархий, был незлобливым и простым человеком с "детской" верой, пользовался уважением и любовью у духовенства всех дагестанских традиционных конфессий, В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Котельникова Орденом мужества "за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов".

https://ria.ru/20240625/ieromonakh-1955212140.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955154700.html

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дербент, махачкала, россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан