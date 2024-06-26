https://ria.ru/20240626/protoierey-1955473968.html

Священник рассказал, как террористы в Дербенте убили протоиерея

Священник рассказал, как террористы в Дербенте убили протоиерея - РИА Новости, 26.06.2024

Священник рассказал, как террористы в Дербенте убили протоиерея

Террористы, убившие протоиерея Николая Котельникова во время атаки на церковь в дагестанском Дербенте, сначала выстрелили в священника, а затем добили его... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T03:06

2024-06-26T03:06

2024-06-26T03:06

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

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ДЕРБЕНТ, 26 июн - РИА Новости. Террористы, убившие протоиерея Николая Котельникова во время атаки на церковь в дагестанском Дербенте, сначала выстрелили в священника, а затем добили его ножом, рассказал РИА Новости его зять отец Михаил. По его словам, после воскресной вечерней службы люди разошлись, а священники готовились к ужину. Отец Николай и его жена матушка Валентина находились в прицерковном доме, когда началась перестрелка. "Потом они двинулись сюда… По лестнице поднялся один, встал, направил оружие на матушку. Отец Николай (вышел) с комнаты, получилось так, что он между ними (оказался). Он (террорист) в этот момент стреляет попадает сюда (в шею), и она (пуля) вылетает сквозным где скула, и он падает. А потом он (террорист) на нее направляет, она кричит, говорит: "Господи, помилуй!", и он опускает почему-то автомат, не знаю, наверно, Господь хранит", – рассказал отец Михаил. Затем, по его словам, террорист побежал наверх, на второй этаж, и матушка Валентин закрыла дверь на щеколду. Когда боевик возвращался, он дернул ручку, но не стал ломать дверь или стрелять в нее. "Или он его (отца Николая) вторично добил ножом, было ножевое ранение в сонную артерию, или другой, второй (террорист) добил, неизвестно, потому что никто не видел… Он (отец Николай) еще живой был", – рассказал собеседник агентства. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Котельникова Орденом мужества "за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов". В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240625/dagestan-1955364538.html

https://ria.ru/20240625/nagrada-1955449086.html

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия