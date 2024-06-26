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Фадеев рассказал, какую зарубежную литературу надо изучать в школе
Фадеев рассказал, какую зарубежную литературу надо изучать в школе - РИА Новости, 26.06.2024
Фадеев рассказал, какую зарубежную литературу надо изучать в школе
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что в школьной программе среди зарубежной должна изучаться не только европейская РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:48
2024-06-26T11:48
2024-06-26T12:09
китай
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валерий фадеев
образование
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что в школьной программе среди зарубежной должна изучаться не только европейская литература, но и китайская, индийская и арабская поэзия. "Какую зарубежную литературу мы изучаем в школе? Исключительно европейскую. Я не против европейской литературы, она великолепна. Конечно, Шекспира не надо исключать из школьных программ. Но есть Китай, есть Индия, тоже с великой литературой. Есть великая средневековая арабская поэзия. Это вообще вершина мировой поэзии", - сказал Фадеев в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на ПМЮФ.
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китай, индия, валерий фадеев, образование, общество, петербургский международный юридический форум
Китай, Индия, Валерий Фадеев, Образование, Общество, Петербургский международный юридический форум
Фадеев рассказал, какую зарубежную литературу надо изучать в школе
Глава СПЧ Фадеев: школьники должны изучать китайскую, арабскую, индийскую поэзию