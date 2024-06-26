https://ria.ru/20240626/poeziya-1955536285.html

Фадеев рассказал, какую зарубежную литературу надо изучать в школе

Фадеев рассказал, какую зарубежную литературу надо изучать в школе - РИА Новости, 26.06.2024

Фадеев рассказал, какую зарубежную литературу надо изучать в школе

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что в школьной программе среди зарубежной должна изучаться не только европейская РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:48

2024-06-26T11:48

2024-06-26T12:09

китай

индия

валерий фадеев

образование

общество

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что в школьной программе среди зарубежной должна изучаться не только европейская литература, но и китайская, индийская и арабская поэзия. "Какую зарубежную литературу мы изучаем в школе? Исключительно европейскую. Я не против европейской литературы, она великолепна. Конечно, Шекспира не надо исключать из школьных программ. Но есть Китай, есть Индия, тоже с великой литературой. Есть великая средневековая арабская поэзия. Это вообще вершина мировой поэзии", - сказал Фадеев в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на ПМЮФ.

https://ria.ru/20231015/yazyk-1902629224.html

китай

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китай, индия, валерий фадеев, образование, общество, петербургский международный юридический форум