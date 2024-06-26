https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955701339.html
Кредитование и страхование ВЭД: новые правовые реалии на новых рынках
Кредитование и страхование ВЭД: новые правовые реалии на новых рынках - РИА Новости, 26.06.2024
Кредитование и страхование ВЭД: новые правовые реалии на новых рынках
26 июня в рамках XII Петербургского юридического форума состоялась сессия "Кредитование и страхование ВЭД: новые правовые реалии на новых рынках", сообщает... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:58
2024-06-26T20:58
2024-06-26T20:59
экономика
россия
таджикистан
азербайджан
михаил демин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. 26 июня в рамках XII Петербургского юридического форума состоялась сессия "Кредитование и страхование ВЭД: новые правовые реалии на новых рынках", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Эксперты в сфере ВЭД поговорили о том, как необходимость поддерживать экспортеров из различных отраслей создает стимулы для государства, финансово-кредитных и страховых организаций для развития правового инструментария по финансированию российского экспорта", - говорится в сообщении.В сессии участвовали управляющий директор по правовому сопровождению проектов финансовой поддержки экспорта РЭЦ Лия Гришаева, а также управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович, управляющий партнер, генеральный директор "Соколов, Маслов и партнеры" Ифтихар Пиров, управляющий партнер адвокатского бюро "Гребельский и Партнеры" Александр Гребельский и партнер юридической фирмы "GRATA International" Александр Корсак.Модератором дискуссии выступил главный управляющий директор блока международных проектов и зарубежных представительств ВЭБ.РФ Михаил Демин.О ключевых тенденциях в сфере поддержки, страхования и кредитования экспортно-импортных операций и инвестиций рассказала управляющий директор по правовому сопровождению проектов финансовой поддержки экспорта РЭЦ Лия Гришаева."Уже 13 лет Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) открывает новые рынки экспортерам, закрывая кредитные риски. Есть вещи, которые ЭКСАР начал делать раньше всех в мире, мы придумали новые продукты для рынка, которые впоследствии были заимствованы зарубежными коллегами. Сейчас наш мандат расширился до поддержки импорта, и это не только продиктовано некоторыми обстоятельствами внешнеэкономического и политического характера, но и стратегически верным взглядом государства на внешнеторговую деятельность", – сказала Гришаева.Она рассказала о программе страхования критического импорта, правовом механизме работы и преимуществах страхования инвестиций с ЭКСАР. В линейке агентства имеются продукты "Страхование авансовых платежей" и "Страхование кредитов импортёру". В последнем случае страхованию подлежат риски банка, который финансирует импортера.В свою очередь, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов рассказал о примерах успешных разбирательств в странах, куда поставляют российские экспортеры."Что касается судов, взысканий и банкротств у нас захватывающая география и специфика, в рамках которой имеется многогранный разбросанный портфель судебных разбирательств и проблемных активов. География судебной работы Группы РЭЦ из последних дел включает в себя Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, Италию, Литву, Кыргызстан, Монголию и другие", – рассказал Селиверстов.
https://ria.ru/20240613/vebrf-1952266269.html
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экономика, россия, таджикистан, азербайджан, михаил демин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Таджикистан, Азербайджан, Михаил Демин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Кредитование и страхование ВЭД: новые правовые реалии на новых рынках
Кредитование и страхование ВЭД: новые правовые реалии на новых рынках
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
26 июня в рамках XII Петербургского юридического форума состоялась сессия "Кредитование и страхование ВЭД: новые правовые реалии на новых рынках", сообщает Российский экспортный центр
(Группа ВЭБ.РФ).
"Эксперты в сфере ВЭД поговорили о том, как необходимость поддерживать экспортеров из различных отраслей создает стимулы для государства, финансово-кредитных и страховых организаций для развития правового инструментария по финансированию российского экспорта", - говорится в сообщении.
В сессии участвовали управляющий директор по правовому сопровождению проектов финансовой поддержки экспорта РЭЦ Лия Гришаева, а также управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития
РФ Лилия Щур-Труханович, управляющий партнер, генеральный директор "Соколов, Маслов и партнеры" Ифтихар Пиров, управляющий партнер адвокатского бюро "Гребельский и Партнеры" Александр Гребельский и партнер юридической фирмы "GRATA International" Александр Корсак.
Модератором дискуссии выступил главный управляющий директор блока международных проектов и зарубежных представительств ВЭБ.РФ Михаил Демин
.
О ключевых тенденциях в сфере поддержки, страхования и кредитования экспортно-импортных операций и инвестиций рассказала управляющий директор по правовому сопровождению проектов финансовой поддержки экспорта РЭЦ Лия Гришаева.
"Уже 13 лет Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) открывает новые рынки экспортерам, закрывая кредитные риски. Есть вещи, которые ЭКСАР начал делать раньше всех в мире, мы придумали новые продукты для рынка, которые впоследствии были заимствованы зарубежными коллегами. Сейчас наш мандат расширился до поддержки импорта, и это не только продиктовано некоторыми обстоятельствами внешнеэкономического и политического характера, но и стратегически верным взглядом государства на внешнеторговую деятельность", – сказала Гришаева.
Она рассказала о программе страхования критического импорта, правовом механизме работы и преимуществах страхования инвестиций с ЭКСАР. В линейке агентства имеются продукты "Страхование авансовых платежей" и "Страхование кредитов импортёру". В последнем случае страхованию подлежат риски банка, который финансирует импортера.
В свою очередь, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов рассказал о примерах успешных разбирательств в странах, куда поставляют российские экспортеры.
"Что касается судов, взысканий и банкротств у нас захватывающая география и специфика, в рамках которой имеется многогранный разбросанный портфель судебных разбирательств и проблемных активов. География судебной работы Группы РЭЦ из последних дел включает в себя Таджикистан
, Азербайджан
, Узбекистан
, Италию
, Литву
, Кыргызстан, Монголию
и другие", – рассказал Селиверстов.