https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955614102.html
На стенде Минюста на ПМЮФ виртуальная помощница помогает сделать фото
На стенде Минюста на ПМЮФ виртуальная помощница помогает сделать фото - РИА Новости, 26.06.2024
На стенде Минюста на ПМЮФ виртуальная помощница помогает сделать фото
На стенде Минюста РФ на ПМЮФ виртуальная помощница помогает посетителям сделать фото и играет с ними в юридическую викторину, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:36
2024-06-26T15:36
2024-06-26T15:36
россия
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. На стенде Минюста РФ на ПМЮФ виртуальная помощница помогает посетителям сделать фото и играет с ними в юридическую викторину, передает корреспондент РИА Новости. Виртуальная помощница на стенде министерства юстиции РФ помогает сделать "себяшку" всем желающим, готовые фото отправляют гостям форума на почту. Кроме того, она проводит викторину с юридическими вопросами, а также у нее можно получить консультацию.
https://ria.ru/20240614/pmyuf-1952824017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, петербургский международный юридический форум, санкт-петербург
Россия, Технологии, Петербургский международный юридический форум, Санкт-Петербург
На стенде Минюста на ПМЮФ виртуальная помощница помогает сделать фото
Виртуальная помощница на стенде Минюста на ПМЮФ проводит юридическую викторину