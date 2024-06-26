Рейтинг@Mail.ru
На стенде Минюста на ПМЮФ виртуальная помощница помогает сделать фото - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955614102.html
На стенде Минюста на ПМЮФ виртуальная помощница помогает сделать фото
На стенде Минюста на ПМЮФ виртуальная помощница помогает сделать фото - РИА Новости, 26.06.2024
На стенде Минюста на ПМЮФ виртуальная помощница помогает сделать фото
На стенде Минюста РФ на ПМЮФ виртуальная помощница помогает посетителям сделать фото и играет с ними в юридическую викторину, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:36
2024-06-26T15:36
россия
технологии
петербургский международный юридический форум
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955614722_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_a8771c3f968fe1f873c7c6b5a3c1cf3f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. На стенде Минюста РФ на ПМЮФ виртуальная помощница помогает посетителям сделать фото и играет с ними в юридическую викторину, передает корреспондент РИА Новости. Виртуальная помощница на стенде министерства юстиции РФ помогает сделать "себяшку" всем желающим, готовые фото отправляют гостям форума на почту. Кроме того, она проводит викторину с юридическими вопросами, а также у нее можно получить консультацию.
https://ria.ru/20240614/pmyuf-1952824017.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955614722_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93b6e9e343d97fa28a7b7ebd693862f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, петербургский международный юридический форум, санкт-петербург
Россия, Технологии, Петербургский международный юридический форум, Санкт-Петербург
На стенде Минюста на ПМЮФ виртуальная помощница помогает сделать фото

Виртуальная помощница на стенде Минюста на ПМЮФ проводит юридическую викторину

© РИА Новости / Алексей ДаничевПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Петербургский международный юридический форум-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. На стенде Минюста РФ на ПМЮФ виртуальная помощница помогает посетителям сделать фото и играет с ними в юридическую викторину, передает корреспондент РИА Новости.
Виртуальная помощница на стенде министерства юстиции РФ помогает сделать "себяшку" всем желающим, готовые фото отправляют гостям форума на почту.
Кроме того, она проводит викторину с юридическими вопросами, а также у нее можно получить консультацию.
Участница Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Главной темой ПМЮФ станет право как основа глобального равновесия
14 июня, 11:44
 
РоссияТехнологииПетербургский международный юридический форумСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала