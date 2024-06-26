https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955614102.html

На стенде Минюста на ПМЮФ виртуальная помощница помогает сделать фото

На стенде Минюста на ПМЮФ виртуальная помощница помогает сделать фото - РИА Новости, 26.06.2024

На стенде Минюста на ПМЮФ виртуальная помощница помогает сделать фото

На стенде Минюста РФ на ПМЮФ виртуальная помощница помогает посетителям сделать фото и играет с ними в юридическую викторину, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:36

2024-06-26T15:36

2024-06-26T15:36

россия

технологии

петербургский международный юридический форум

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. На стенде Минюста РФ на ПМЮФ виртуальная помощница помогает посетителям сделать фото и играет с ними в юридическую викторину, передает корреспондент РИА Новости. Виртуальная помощница на стенде министерства юстиции РФ помогает сделать "себяшку" всем желающим, готовые фото отправляют гостям форума на почту. Кроме того, она проводит викторину с юридическими вопросами, а также у нее можно получить консультацию.

https://ria.ru/20240614/pmyuf-1952824017.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, технологии, петербургский международный юридический форум, санкт-петербург