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На ПМЮФ провели церемонию имянаречения двух детей

На ПМЮФ провели церемонию имянаречения двух детей - РИА Новости, 26.06.2024

На ПМЮФ провели церемонию имянаречения двух детей

На стенде Комитета по делам ЗАГС Санкт-Петербурга на ПМЮФ провели церемонию имянаречения детей двух петербургских семей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:31

2024-06-26T15:31

2024-06-26T15:31

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. На стенде Комитета по делам ЗАГС Санкт-Петербурга на ПМЮФ провели церемонию имянаречения детей двух петербургских семей, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудник Комитета по делам ЗАГС Санкт-Петербурга провела на ПМЮФ церемонию имянаречения для девочек из двух петербургских семей. Одну из девочек назвали Евгенией, а вторую Ясной. В начале церемонии напомнили, что 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом семьи. Церемония имянаречения - это процедура вручения свидетельства о рождении в торжественной обстановке по желанию родителей. Она может проходить в отделах ЗАГС или в роддомах в день выписки. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

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общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, петербургский международный юридический форум