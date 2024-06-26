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На ПМЮФ провели церемонию имянаречения двух детей - РИА Новости, 26.06.2024
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15:31 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955613816.html
На ПМЮФ провели церемонию имянаречения двух детей
На ПМЮФ провели церемонию имянаречения двух детей - РИА Новости, 26.06.2024
На ПМЮФ провели церемонию имянаречения двух детей
На стенде Комитета по делам ЗАГС Санкт-Петербурга на ПМЮФ провели церемонию имянаречения детей двух петербургских семей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:31
2024-06-26T15:31
общество
санкт-петербург
россия
владимир путин
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. На стенде Комитета по делам ЗАГС Санкт-Петербурга на ПМЮФ провели церемонию имянаречения детей двух петербургских семей, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудник Комитета по делам ЗАГС Санкт-Петербурга провела на ПМЮФ церемонию имянаречения для девочек из двух петербургских семей. Одну из девочек назвали Евгенией, а вторую Ясной. В начале церемонии напомнили, что 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом семьи. Церемония имянаречения - это процедура вручения свидетельства о рождении в торжественной обстановке по желанию родителей. Она может проходить в отделах ЗАГС или в роддомах в день выписки. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240531/deti-1949625549.html
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общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, петербургский международный юридический форум
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Петербургский международный юридический форум
На ПМЮФ провели церемонию имянаречения двух детей

На ПМЮФ провели церемонию имянаречения детей двух петербургских семей

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУчастница ХI Петербургского международного юридического форума
Участница ХI Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участница ХI Петербургского международного юридического форума. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. На стенде Комитета по делам ЗАГС Санкт-Петербурга на ПМЮФ провели церемонию имянаречения детей двух петербургских семей, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудник Комитета по делам ЗАГС Санкт-Петербурга провела на ПМЮФ церемонию имянаречения для девочек из двух петербургских семей. Одну из девочек назвали Евгенией, а вторую Ясной.
В начале церемонии напомнили, что 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом семьи.
Церемония имянаречения - это процедура вручения свидетельства о рождении в торжественной обстановке по желанию родителей. Она может проходить в отделах ЗАГС или в роддомах в день выписки.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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