Рейтинг@Mail.ru
Диетолог предупредила россиян о последствиях частого употребления пива - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/pivo-1955471404.html
Диетолог предупредила россиян о последствиях частого употребления пива
Диетолог предупредила россиян о последствиях частого употребления пива - РИА Новости, 26.06.2024
Диетолог предупредила россиян о последствиях частого употребления пива
Частое употребление пива может привести к значительному увеличению веса и окружности талии, повышает шансы на развитие жировой болезни печени и цирроза и... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:24
2024-06-26T02:24
россия
здоровье - общество
диета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155040/08/1550400895_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad167b25ffb34eddca1889531a404afc.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Частое употребление пива может привести к значительному увеличению веса и окружности талии, повышает шансы на развитие жировой болезни печени и цирроза и возникновения алкогольной зависимости, рассказала РИА Новости диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. "Частое употребление большого количества пива может привести к значительной прибавке веса. "Пивной живот" - это распространенный термин для описания человека, у которого есть лишний вес вокруг талии. Исследования подтвердили, что употребление пива увеличивает окружность талии", - сказала Комиссарова. По ее словам, пиво может увеличить шансы на развитие цирроза печени и сократить продолжительность жизни человека. Кроме того, любой алкоголь вызывает привыкание, поэтому люди с семейной историей зависимости должны быть осторожны при его употреблении. Так, пиво можно заменить на безалкогольное - по данным эксперта оно содержит до 0,5% алкоголя. Столько же может быть в спелом банане, соевом соусе, кефире. В дополнение к зерну, хмелю, воде и дрожжам некоторые виды безалкогольного пива могут содержать натуральные сахара - лактозу и фруктозу. В алкогольном пиве больше калорий, так как один грамм спирта содержит семь калорий, а один грамм сахара - четыре калории. "Нет безопасной дозы алкоголя, поэтому полный отказ от алкогольных напитков является приоритетной рекомендацией", - объяснила Комиссарова.
https://ria.ru/20240225/pivo-1929422236.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155040/08/1550400895_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_274e1ea32f1f246387d38ddbfe6b855e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, здоровье - общество, диета
Россия, Здоровье - Общество, Диета
Диетолог предупредила россиян о последствиях частого употребления пива

Диетолог Комиссарова: частое употребление пива может привести к прибавке веса

© Depositphotos.com / TzidoДве кружки пива
Две кружки пива - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Depositphotos.com / Tzido
Две кружки пива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Частое употребление пива может привести к значительному увеличению веса и окружности талии, повышает шансы на развитие жировой болезни печени и цирроза и возникновения алкогольной зависимости, рассказала РИА Новости диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова.
"Частое употребление большого количества пива может привести к значительной прибавке веса. "Пивной живот" - это распространенный термин для описания человека, у которого есть лишний вес вокруг талии. Исследования подтвердили, что употребление пива увеличивает окружность талии", - сказала Комиссарова.
По ее словам, пиво может увеличить шансы на развитие цирроза печени и сократить продолжительность жизни человека. Кроме того, любой алкоголь вызывает привыкание, поэтому люди с семейной историей зависимости должны быть осторожны при его употреблении.
Так, пиво можно заменить на безалкогольное - по данным эксперта оно содержит до 0,5% алкоголя. Столько же может быть в спелом банане, соевом соусе, кефире. В дополнение к зерну, хмелю, воде и дрожжам некоторые виды безалкогольного пива могут содержать натуральные сахара - лактозу и фруктозу. В алкогольном пиве больше калорий, так как один грамм спирта содержит семь калорий, а один грамм сахара - четыре калории.
"Нет безопасной дозы алкоголя, поэтому полный отказ от алкогольных напитков является приоритетной рекомендацией", - объяснила Комиссарова.
Производство пива - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Уролог предупредил россиян об опасности пива
25 февраля, 19:54
 
РоссияЗдоровье - ОбществоДиета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала