https://ria.ru/20240626/pivo-1955471404.html

Диетолог предупредила россиян о последствиях частого употребления пива

Диетолог предупредила россиян о последствиях частого употребления пива - РИА Новости, 26.06.2024

Диетолог предупредила россиян о последствиях частого употребления пива

Частое употребление пива может привести к значительному увеличению веса и окружности талии, повышает шансы на развитие жировой болезни печени и цирроза и... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T02:24

2024-06-26T02:24

2024-06-26T02:24

россия

здоровье - общество

диета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155040/08/1550400895_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad167b25ffb34eddca1889531a404afc.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Частое употребление пива может привести к значительному увеличению веса и окружности талии, повышает шансы на развитие жировой болезни печени и цирроза и возникновения алкогольной зависимости, рассказала РИА Новости диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. "Частое употребление большого количества пива может привести к значительной прибавке веса. "Пивной живот" - это распространенный термин для описания человека, у которого есть лишний вес вокруг талии. Исследования подтвердили, что употребление пива увеличивает окружность талии", - сказала Комиссарова. По ее словам, пиво может увеличить шансы на развитие цирроза печени и сократить продолжительность жизни человека. Кроме того, любой алкоголь вызывает привыкание, поэтому люди с семейной историей зависимости должны быть осторожны при его употреблении. Так, пиво можно заменить на безалкогольное - по данным эксперта оно содержит до 0,5% алкоголя. Столько же может быть в спелом банане, соевом соусе, кефире. В дополнение к зерну, хмелю, воде и дрожжам некоторые виды безалкогольного пива могут содержать натуральные сахара - лактозу и фруктозу. В алкогольном пиве больше калорий, так как один грамм спирта содержит семь калорий, а один грамм сахара - четыре калории. "Нет безопасной дозы алкоголя, поэтому полный отказ от алкогольных напитков является приоритетной рекомендацией", - объяснила Комиссарова.

https://ria.ru/20240225/pivo-1929422236.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, здоровье - общество, диета