https://ria.ru/20240626/peterburg-1955544749.html

Полиция Петербурга в ходе погони со стрельбой задержала угонщика

Полиция Петербурга в ходе погони со стрельбой задержала угонщика - РИА Новости, 26.06.2024

Полиция Петербурга в ходе погони со стрельбой задержала угонщика

Полицейские Санкт-Петербурга в ходе погони со стрельбой по колесам задержали предполагаемого угонщика "Газели", сообщила пресс-служба регионального главка МВД... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:17

2024-06-26T12:17

2024-06-26T13:20

происшествия

санкт-петербург

россия

колпинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга в ходе погони со стрельбой по колесам задержали предполагаемого угонщика "Газели", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, вечером во вторник в полицию Колпинского района поступило сообщение о похищении грузовика "Газель-АС371" от дома №12 на Балканской улице. Автомобиль обнаружили около 22:50 мск. Его водитель, пытаясь скрыться, успел задеть другую машину и продолжил движение, совершая опасные маневры и игнорируя требования правоохранителей об остановке. "В соответствии с требованиями ФЗ "О полиции" один из сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы "Газель" удалось остановить. За рулем грузовика находился 36-летний житель Колпино", – говорится в сообщении. Предполагаемый угонщик доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавших от стрельбы нет, сообщают в ГУМВД.

https://ria.ru/20240611/narushitel-1952131213.html

https://ria.ru/20231027/pogonya-1905719630.html

санкт-петербург

россия

колпинский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, колпинский район