https://ria.ru/20240626/peterburg-1955544749.html
Полиция Петербурга в ходе погони со стрельбой задержала угонщика
Полиция Петербурга в ходе погони со стрельбой задержала угонщика - РИА Новости, 26.06.2024
Полиция Петербурга в ходе погони со стрельбой задержала угонщика
Полицейские Санкт-Петербурга в ходе погони со стрельбой по колесам задержали предполагаемого угонщика "Газели", сообщила пресс-служба регионального главка МВД... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:17
2024-06-26T12:17
2024-06-26T13:20
происшествия
санкт-петербург
россия
колпинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга в ходе погони со стрельбой по колесам задержали предполагаемого угонщика "Газели", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, вечером во вторник в полицию Колпинского района поступило сообщение о похищении грузовика "Газель-АС371" от дома №12 на Балканской улице. Автомобиль обнаружили около 22:50 мск. Его водитель, пытаясь скрыться, успел задеть другую машину и продолжил движение, совершая опасные маневры и игнорируя требования правоохранителей об остановке. "В соответствии с требованиями ФЗ "О полиции" один из сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы "Газель" удалось остановить. За рулем грузовика находился 36-летний житель Колпино", – говорится в сообщении. Предполагаемый угонщик доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавших от стрельбы нет, сообщают в ГУМВД.
https://ria.ru/20240611/narushitel-1952131213.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, колпинский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Колпинский район
Полиция Петербурга в ходе погони со стрельбой задержала угонщика
В Петербурге после погони со стрельбой задержали подозреваемого в угоне "Газели"